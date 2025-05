Kopali do nej a smiali sa, že je krivonohá. Táto dievčina ostala sama sebou, aj keď iným pripadala čudná

Časom zistila, že byť sama sebou je to najlepšie, čo môže urobiť.

Keď mala deväť rokov, prvý raz išla na ozajstné predstavenie do divadla a odvtedy z neho vlastne už nikdy neodišla. Pre dievčinu z fotografie je to dodnes najkrajšie miesto na svete a jej rozprávkový život pri divadelných doskách narúšali len necitliví spolužiaci, ktorým sa neustále niečo nepáčilo. Vykrikovali po nej, že je krivonohá, občas do nej kopali a založili si aj vlastné združenie pre tých, ktorí sa s ňou nekamarátili. Kým bola malá, mnohí si o nej mysleli, že je čudná. Namiesto hodín klavíra chodila venčiť svojho imaginárneho psa, občas na trhovisku predávala škrečky, ktoré sa jej niekoľkokrát premnožili a aj keď jej niektorí nerozumeli, nikdy sa nebála nahlas hovoriť o tom, s čím nesúhlasila.

Spoznávate dievčinu na fotografii?