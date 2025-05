Roztržití, nesústredení, ale mimoriadne úspešní. Títo známi ľudia prehovorili o živote s ADHD

Problém dokončovať veci, organizovať si čas, roztržitosť, ale aj problém s učením či s tým, keď si chcú niekoho vypočuť alebo venovať mu čas. Aj takýto je život s diagnózou ADHD. Porucha pozornosti neznamená neprítomnosť pozornosti, tá tam stále je, len je iná. „Mimoriadne úspešní ľudia aj mimoriadni loseri. Osobne poznám veľa ľudí s ADHD z tej prvej menovanej skupiny. Sú to ľudia, ktorí sú aj napriek svojej diagnóze veľmi úspešní,“ hovorí pre Seznam Zprávy renomovaný český psychiater Pavel Mohr. Podľa jeho slov neplatí, že by porucha pozornosti kohokoľvek definovala. Aj tieto známe osobnosti dokazujú, že ADHD je len jednou stránkou ich osobnosti a nejde o žiadnu slabosť či zlyhanie.

Fero Joke

Bol neposedný, hyperaktívny a učiteľom dal vždy zabrať. „Diagnostikovali mi to niekedy v detstve a vtedy ani nebol tak známy pojem ADHD, ale skôr hyperaktivita. Naučil som sa využívať veľké množstvo energie na dobré veci a zlepšil som sa v sebakontrole. Prekvapilo ma, že aj také vyrušovanie počas vyučovania môže byť spôsobené ADHD syndrómom,“ priznal pre Nový Čas Fero Joke, ktorý o poruche sústredenia prehovoril aj počas účinkovania v Let's Dance.

Jeho tanečná partnerka Vanesa Indrová sa vtedy smiala, že ich tréningy boli komplikované. „Najmä keď mám stále v hlave, či ma práve v zdvíhačke nepustí, keď si spomenie, že nevyvenčil Ťapku,“ hovorila s humorom. Fero Joke otvorene hovorí o problémoch s alkoholom aj o ADHD a svojím príbehom chce pomôcť tým, ktorí majú pocit, že sú v tom sami.

Dagmar Havlová

Dagmar Havlová, prvá dáma a herečka, si vždy uvedomovala, že patrí medzi ľudí, ktorí pri žiadnej činnosti nevydržia veľmi dlho. „Ja mám ADHD, teraz to už viem. Neposedím,“ uviedla v roku 2023 v programe Inkognito s dodatkom, že ochorenie, ktoré spôsobuje problémy so sústredením a zvýšenú impulzívnosť, sa prejavuje v jej každodennom programe.

„Tam je nadácia, tam film, teraz chcem cestovať, nemám na to čas... Tam chcú, aby som im dala záštitu, tu chcú záštitu Václava Havla. Je to tak absurdné, je to bizár,“ vysvetlila Dagmar Havlová, ktorá dodala, že sa s tým dá žiť, no je to komplikovanejšie. „Už som si na to zvykla,“ povedala po sedemdesiatke.

Alžbeta Ferencová