Spali na jednej posteli a jazdili v pokazenom aute. Tieto slávne mamy mali dieťa ako tínedžerky a neľutujú

Ako vie asi každý rodič, s príchodom dieťaťa sa vám zmení snáď celý život. Bábätko jednoducho obráti na ruby všetko bez ohľadu na to, koľko rokov má ten, kto sa práve na cestu rodiča vydáva. Rozhodnutie, kedy si založiť rodinu, je hlboko osobná voľba a je formovaná rôznymi faktormi. Niekto chce deti čo najskôr, iný zase plánuje počkať. A potom sú tu aj mamičky, ktoré sa stali rodičmi ešte pred dovŕšením dvadsiateho roku života, pričom väčšina z nich v tom čase ešte navštevovala strednú školu. Napriek ťažkej situácii si však poradili a dnes žnú ovocie svojej práce.

5. Sofia Vergara

Hviezda seriálu Moderná rodinka Sofia Vergara bola ešte len tínedžerkou a žila vo svojej rodnej Kolumbii, keď porodila syna Manola Gonzaleza Vergaru. V tom čase mala 19 rokov a bola vydatá za svoju stredoškolskú lásku, no krátko na to sa rozviedli a Sofia s Manolom nakoniec emigrovali do Spojených štátov. So svojím synom má vraj krásny vzťah a spája ich výnimočné puto.

4. Jamie Lynn Spears

Mladšia sestra popovej princeznej Britney Spears v 16 rokoch všetkých šokovala, keď oznámila, že je tehotná. V tom čase účinkovala v relácii na Nickelodeone a jej tehotenstvo sa stalo mediálnou senzáciou. V sedemnástich potom porodila dcéru Maddie Briann Aldridge. „Tak som si kúpila malý dom, postavila okolo neho veľkú bránu a povedala si: Zostanem tu, vychovám svoje dieťa, a vyriešim to. Pretože toto je reálny život. Dostala som sa do tejto situácie, neschvaľujem to ani netvrdím, že je to správne, ale sú to karty, s ktorými musím hrať,” vyjadrila sa pre magazín Nylon.

Foto: Instagram @ jamielynnspears

3. Aretha Franklin

Dnes už zosnulá Aretha Franklin mala neuveriteľnú kariéru, čo však fanúšikovia možno nevedia, čiastočne aj preto, že Aretha o tom nerada hovorila, bolo to, že svoje prvé dieťa porodila, keď bola ešte sama dieťaťom. Jej prvý syn sa narodil, keď mala iba 12 rokov, a druhé dieťa prišlo na svet, keď mala 14 rokov, čo pre Arethu určite musel byť traumatický zážitok. Ona sa s ním však statočne popasovala.