Skolaboval priamo pred ňou. Andrea prosí o šancu pre jej manžela, ktorý zostal uväznený vo vlastnom tele

Oliver bol zdravý, aktívny muž s úsmevom na tvári a vždy pripravený pomôcť. Miloval prírodu, beh, varenie a žil naplno. „Bez problémov odbehol aj 20 kilometrov. Vždy išiel za tým, čo si zaumienil,“ spomína pre portál Donio jeho manželka Andrea. Ich bežný život plný plánov sa však v sekunde rozpadol a teraz zúfalo prosia o pomoc.

Hrozila mozgová smrť

Dvadsiateho marca prišla náhla cievna mozgová príhoda. Andrea sledovala, ako jej manžel Oliver bez varovania padá k zemi. „Všetko sa to odohralo pred mojimi očami. Jeho posledné slová boli číslo na záchranku a už nezrozumiteľne adresa, lebo mne v tom šoku všetko vypadlo,“ rozpamätala sa Andrea.

Foto: Donio.sk

Po epileptickom záchvate nasledovalo okamžité prevezenie do nemocnice a bleskový zásah. Na CT mozgu lekári objavili prasknutú vrodenú cievku, ktorá nikdy predtým nerobila problémy. Hrozila mozgová smrť. „Stav bol natoľko vážny, že mi umožnili stráviť noc vedľa neho v nemocnici,“ dodáva.

Zázrak, že prežil

Operácia zastavila krvácanie, no škody na tele boli obrovské. Ochrnutie, epilepsia, strata reči a minimálne vedomie. „Od nejedného lekára som počula, že je zázrak, že to prežil,“ pokračuje Andrea. Dnes je Oliver pri vedomí, rozumie, pamätá si a komunikuje žmurkaním. Je uväznený vo vlastnom tele, no nevzdal sa. Každý deň bojuje, aby jedného dňa pohol hlavou alebo sa posadil. Jeho cieľ je jasný – získať späť kontrolu nad svojím telom.