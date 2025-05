Takto vyzerajú moje dni v sanatóriu. Rasťovi Piškovi pri rakovine pomohlo, že lekári jednali na rovinu

Vlani na jeseň sa Rasťo Piško od lekárov dozvedel zdrvujúcu správu. Neprepadol však panike, správu o svojej rakovine prijal a rozhodol sa, že sa nevzdá, že zabojuje. Choroba ho po čase pripútala aj na invalidný vozík a odvtedy potrebuje stálu opateru lekárov a sestier - aktuálne sa preto nachádza v zariadení sociálnych služieb. Ako tam vyzerajú jeho dni, prezradil v rozhovore pre Život.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1062665882543462&set=a.649396313870423&type=3&ref=embed_post

Nie je to fór

Známy humorista sa asi pred rokom stiahol z verejného života a prestal komunikovať aj so svojím publikom na sociálnych sieťach. Stalo sa to približne v tom čase, keď sa dozvedel, že má onkologické ochorenie - melanóm.

„Ten vozík nie je žiaden fór. Skrývam sa, ale chcem vám oznámiť, že som pomerne vážne chorý. Doteraz som o tom nehovoril, ale také veci sa v živote stávajú. Nechcem sa na nič hrať,“ priznal pred časom pre Plus 7 dní s tým, že prijať a zmieriť sa s faktom, že má vážnu diagnózu, nebolo pre neho ani zďaleka ľahké.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/ondrej.kalamar/posts/23934109306189815?ref=embed_post

Podľa vlastných slov je však človekom, ktorí verí lekárom a lekárskej vede. A pomohlo mu aj to, že odborníci s ním komunikovali priamo a na rovinu. „Človek si tak sumarizuje všetko. No lekári vám – čo je dobre – neklamú. Povedia vám: ,Áno, je to zhubné, lekárska veda pokročila. To, čo nebolo pred desiatimi rokmi, teraz je, takže budeme sa vás snažiť vyliečiť, tá šanca je dosť veľká...‘ Človek to berie, pokiaľ je trošku normálny, s nádejou. V konečnom dôsledku to prijme,“ vysvetlil s dodatkom, že sa rozhodol odovzdať do rúk odborníkom.

Lekári mu povedali nie