Ak sa cítite staro, je to vaša vina. Doktor odhalil päť princípov dlhovekosti, sám sa dožil 105 rokov

Celý svoj život hľadal odpoveď na otázku ‚ako zostať zdravý a žiť dlho‘ a sám sa dožil slušných 105 rokov. „Ak sa cítite staro, je to vaša vina,“ hovorí doktor Shigeaki Hinohara, ktorý prišiel s receptom na to, čo by si želal snáď každý a aj vo veku sto rokov sa stále cítil o 30 rokov mladší a lietal do New Yorku, aby tam prednášal o princípoch, na ktoré počas svojho bádania prišiel a ktoré spísal vo svojej knihe Living Ling, Living Good (v preklade Žiť dlho, žiť dobre).

Foto: Unsplash/Oskar Kadaksoo

Pravidlo číslo jedna: bavte sa!

Menej sa starajte o to, aby ste sa dobre najedli alebo viac spali, a bavte sa. „Všetci si pamätáme, ako sme ako deti, keď sme sa zabávali, často zabúdali jesť alebo spať. Verím, že si tento postoj môžeme zachovať aj ako dospelí. Najlepšie je neunavovať telo príliš mnohými pravidlami, ako je obed a čas na spanie,“ zdôrazňoval doktor Hinohara pred rokmi pre World Economic Forum.

Baviť sa podľa neho pomáha aj v prípade, že vás niečo práve bolí. „Bolesť je záhadná a zábava je najlepší spôsob, ako na ňu zabudnúť. Ak dieťa bolí zub a začnete sa spolu hrať hru, okamžite na bolesť zabudne. Nemocnice sa musia starať o základné potreby pacientov: Všetci sa chceme baviť. V nemocnici sv. Lukáša máme preto hudobné a zvieracie terapie a kurzy umenia,“ poznamenal Hinohara.

Pravidlo číslo dva: Nikdy sa neprestaňte hýbať

Ďalším kľúčovým pravidlom, ktorým sa riadil, bolo: „Nikdy sa neprestaň hýbať.“ Pohyb je preňho najprirodzenejšou súčasťou života. Svoje telo udržiaval v dobrej kondícii, no nikdy sa netrápil prísnym cvičebným harmonogramom, naopak, pohyb len prirodzene zakomponoval do svojich denných aktivít a zásadne sa vyhýbal len jednej veci.