Kamarátka mu poradila, aby sa zoznámili. Juraj Ďuriš ju počúvol a spoznal svoju životnú lásku

Podarilo sa mu oklamať aj Sajfu. V seriáloch či na divadelných doskách hráva často vážne úlohy, Juraj Ďuriš je pritom človek, ktorý si dokázal vystreliť aj zo samotného ostrieľaného moderátora Fun rádia. Keď sa totiž vydával v éteri za Paľa Haberu, Sajfa ho nespoznal a veselo s ním debatoval o Superstar.

Úsmevný a optimistický však nebýva umelec len pri imitovaní, ale aj v reálnom živote. Všade sa totiž usiluje pretlačiť niečo pozitívne. Aj k osudovej žene mu pomohla šťastná náhoda, keď ju uvidel u kolegyne z divadla na fotografii. A hneď ho zaujala. Ich zoznamovanie potom prebiehalo ako v čiernobielom filme. Obaja totiž robili niečo, čo sa dnes už v dobe internetu ani zďaleka nenosí. No zdá sa, že to zafungovalo na sto percent, keďže životom spolu kráčajú už jedenásť rokov.

Vlečie sa to s ním doteraz

Juraj Ďuriš sa narodil v roku 1986 v Bratislave a ako mnohí malí chlapci, aj on chcel byť v detstve smetiarom či kozmonautom. K túžbe byť hercom došlo vraj až na strednej škole. „K herectvu som sa dostal cez muzikálové gymnázium v Bratislave, tam sme mali základy herectva, spevu, tanca, tam som sa s tým zoznámil a vtedy sme začali hrávať aj v bratislavskom Parku kultúry a oddychu. V malej sále sme nacvičovali úryvky z rôznych muzikálov, činohier,“ zaspomínal si na prvé stretnutie s divadelnými doskami v rozhovore pre SME.

Potom sa rozhodol pre štúdium na Vysokej škole múzických umení a ako vraví, odvtedy sa to s ním vlečie. Od roku 2011 totiž pôsobí ako stály člen umeleckého súboru Divadla Andreja Bagara v Nitre. Jurajovi však okrem herca pripisujú aj nálepku najlepšieho slovenského imitátora.

Okabátil aj Sajfu

Niečo na tom pravdy zrejme bude, keďže sa mu dokonca podarilo okabátiť aj takého ostrieľaného moderátora, ako je Matej Sajfa Cifra. „Raz som volal do rádia ako Paľo Habera a chcel som si dať zahrať ‚svoju‘ pesničku. Vymyslel som si historku, že som ako Habera s kapelou alebo kamarátmi na chate a stavil som sa, že zavolám a dám si zahrať Reklamu na ticho,“ opisoval herec, ako začínal s imitovaním hlasov ešte na strednej škole.

„Zahrali mi to. Bola to relácia Antifun, moderoval ju Sajfa. Porozprávali sme sa, pýtal sa ma na Superstar, ako dopadla, a tak. Na druhý deň v škole moja spolužiačka hovorí: Počúvali ste včera Funko? Habera volal do rádia a dal si zahrať svoju pesničku. No neni on ťuknutý? Dlho som sa na tom smial,“ dodal s úsmevom herec.

Dohodila mu ju kamarátka