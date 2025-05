Uznávaný chirurg Tomáš Šebek: Vďaka pravidlu piatich prstov môžete mať zdravší a dlhší život

Na rukách nosí dva druhy inteligentných hodiniek a na ukazováku ma prsteň, ktorý dopodrobna analyzuje spánok, teplotu, okysličenie krvi, tep, ale aj stres počas dňa. Známy český chirurg Tomáš Šebek nie je zástancom hesla „telo má ísť do rakvy zničené“ a jeho ambíciou je, aby sa ľudia dožívali vyššieho veku a najmä v lepšom zdraví. O to sa podľa jeho slov veľa ľudí nestará a spolieha sa na to, že prípadné problémy vyriešia lekári. Zmena životného štýlu pritom podľa neho nemusí byť drastická – stačí sa držať pravidla piatich prstov. Model FINGER vychádza zo štúdií, ktoré dokazujú, že zmeny v piatich oblastiach života pomôžu predchádzať a oddialiť vznik demencie a Alzheimerovej choroby.

5. Nejedzte do prasknutia

Prvý prst sa podľa chirurga Šebeka týka striedmosti v stravovaní. „Znamená to napríklad, že nedojete svoj tanier. Nemusíte zjesť všetko, čo je na ňom, stačí skonzumovať 80 percent,“ vysvetlil v rozhovore pre TN. Sústrediť by sme sa mali najmä na stredomorskú stravu, ktorá sa v mnohých medzinárodných štúdiách preukázala ako strava spojená s nižším rizikom kardiovaskulárnych chorôb a neurodegeneratívnych porúch, ako je pokles kognitívnych funkcií.

Základ potravinovej pyramídy je bohatý na zeleninu, strukoviny, bobuľové ovocie, celozrnné výrobky, orechy a semená. „Niekoľkokrát týždenne si doprajte ryby a morské plody, ako aj kuracie mäso, vajcia a mliečne výrobky. Šetrite údeninami, červeným mäsom a sladkosťami. Voda je najlepším nápojom,“ uviedli tvorcovia modelu FINGER

4. Vystavujte sa chladu

Druhý prst predstavuje otužilosť. „Trochu znížte telesnú teplotu. Keď idete von v jesennom počasí, nemusíte mať nutne hrubú bundu, ako keby bolo mínus 20,“ povedal Tomáš Šebek a odkazuje, že ľudia by sa nemali báť vystavovať chladu. „Mierne vystavenie chladu má dokonca reverzibilný účinok na bunky v ľudskom tele, to znamená, že môžete dokonca mierne omladnúť,“ podotkol.

3. Spite a relaxujte