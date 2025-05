Nemôže povedať, čo ho bolí. Malému bojovníkovi Adamkovi otvorí cestu k svetu aj naša pomoc

Autizmus, hypotonický syndróm, rozšírená pľúcnica, operácia mozgu. Deväťročný Adamko si už od narodenia nesie so sebou viac než väčšina dospelých zvládne za celý život. Jeho rodina však verí, že so správnou pomocou môže urobiť veľké pokroky.

Už jeho príchod na svet nebol jednoduchý. Keď sa Adamko narodil, neozval sa plačom – bol celý modrý a svalovo veľmi slabý. Prvé mesiace jeho života sprevádzala neustála starostlivosť a rehabilitácie. „Už ako 4-mesačný musel začať cvičiť Vojtovu metódu, lebo mal hlavičku otočenú iba na jednu stranu. Bol veľmi slabunký, vyčerpaný,“ spomína jeho mama Miška.

Neskôr sa objavili ďalšie komplikácie – šelest na srdci, zistená rozšírená pľúcnica, ktorá spôsobovala extrémnu únavu. Adamko jednoducho „nevládal byť dieťaťom“. Jeho detstvo sa točilo okolo nemocníc, diagnóz a vyšetrení.

Keď slovo „mama“ zmizlo

Do dvoch rokov sa u Adamka objavovali prvé slabiky a vzácne slovíčko „mama“. No približne vo veku dva a pol roka nastal zlom. Prestal bľabotať, prestal nadväzovať očný kontakt, uzatvoril sa do seba. Diagnóza znela jasne – detský autizmus. Pre rodinu to bola rana, ktorá zmenila celý ich svet.

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

„Zrazu sme sa ocitli v kolotoči vyšetrení – psychologických, psychiatrických, genetických, metabolických. Adamka nezobrali do bežnej škôlky. Najbližšia špecializovaná bola vzdialená 100 km denne – čo bolo nielen časovo, ale aj finančne vyčerpávajúce,“ hovorí Miška.

Ako by toho nebolo málo, prišla ďalšia závažná správa – z magnetickej rezonancie vyšlo najavo, že Adamko má v mozgu zhrubnutú cievu, tzv. fistulu, ktorej prasknutie by mohlo byť fatálne. Nasledovala nevyhnutná operácia v Centre intervenčnej neurorádiológie.

Odvtedy sa život tejto rodiny točí najmä okolo lekárskych kontrol, rehabilitácií a snahy nájsť terapiu, ktorá by Adamkovi pomohla.

ABA terapia – nádej na pokrok