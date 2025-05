Neodolá mu ani počas diéty. Pistáciový cheesecake Adriany Polákovej pečte pomaly a hostia sa vám poďakujú

Moderovaniu sa síce už nevenuje, ale fanúšikom sa pravidelne prihovára prostredníctvom sociálnych sietí, na ktorých si postupom času vybudovala silnú komunitu. Adriana Poláková pred pár rokmi vymenila televízne kamery za život na rakúskom kaštieli, o ktorý sa stará spolu s manželom Christianom. Upratuje, varí, hostí iných a chutnými receptami inšpiruje množstvo priaznivcov.

Pečie aj vtedy, keď je unavená

„Všade, kde začínam, začínam s koláčmi a pečením. Ani Instagram nebol výnimkou. Snažím sa nehrať na niečo, čo nie som. Napríklad keď mám live pečenia, často ma tam ľudia vidia nenalíčenú, v tričku a teplákoch, lebo taká doma v kuchyni som,“ vysvetlila v rozhovore pre Forbes Adriana, ktorá svojimi živými prenosmi z kuchyne prilákala na Instagram veľa nadšencov pečenia.

Čas strávený v kuchyni je pre ňu relax, užíva si ho, aj keď je veľmi unavená a občas premýšľa nad tým, či sa náhodou neminula povolaniu. „Viem, že ma sledujú ľudia z celého Slovenska aj zo zahraničia, ktorí na pečenie každý týždeň čakajú a tešia sa naň. Milujem vysvetľovať a bavilo by ma byť učiteľkou. Spoločné pečenie je práve o vysvetľovaní a ukazovaní, preto ma to baví,“ prezradila.

V jednom z posledných živých vysielaní sa spolu s divákmi vrhla na prípravu pistáciového dezertu, ktorému nedokázala odolať ani napriek tomu, že si práve stráži jedálniček. „Pri miešaní krému sa nikam netreba ponáhľať, ak by som ho v mixéri miešala pri moc veľkých otáčkach, bol by riedky. Jeho nevýhodou je, že keď ho začnete ochutnávať, tak konečná. Môžem vám povedať, že kalorické tabuľky tentokrát išli úplne bokom,“ priznala bývalá moderátorka a ostatným cukrárom a cukrárkam tiež odporučila, aby dezert piekli pri nižšej teplote, pretože by inak v rúre príliš narástol a praskol.

Cheesecake podľa Adriany Polákovej: