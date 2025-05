V kríkoch objavil poklad, o ktorom sa mu ani nesnívalo. Lacovi rekordný drahokam závidia v celej Európe

Keď v kríkoch zbadal čosi červené, netušil, že sa skláňa nad objavom, za ktorý si minimálne na Slovensku pripíše na svoje konto významné prvenstvo. Ako informuje portál Bystricak, vášnivý hľadač pokladov Ladislav Oravec z Fiľakova pri svojom tradičnom love zafírov totiž natrafil na kúsok, ktorý sa zapíše do histórie. Veľký zirkón - vzácny minerál, ktorý sa považuje za najstarší na Zemi.

Kráľ medzi zirkónmi

„Má pol centimetra. Takže hneď som vedel, že nielen medzi zafírmi mám Kráľa, ako som nazval jeden z veľkých modrých drahokamov, ktoré som objavil, ale už aj medzi zirkónmi. Za dvanásť rokov som podobný nenašiel. Verím však, že toto je len začiatok,“ prezradil nálezca pre portál SME.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=122197392536115834&set=a.122095159724115834

Nie je to pritom jeho prvý nález. V tejto oblasti už v minulosti našiel päť zirkónov, no všetky boli veľké len do dvoch milimetrov. Tentokrát sa však všetko zmenilo. A celé sa to stalo priamo na území Slovenska, medzi Gemerským Jabloncom a Hajnáčkou, v srdci unikátneho UNESCO geoparku Novohrad – Nógrád.

Nezvyčajné sfarbenie