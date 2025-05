Počas invázie utekala z mesta, v ktorom sa strieľalo. Pani Máriu rodné priezvisko dodnes napĺňa hrdosťou

Po starom otcovi má židovské korene, ale bola vychovaná v duchu katolíckej viery. Početná a rozvetvená rodina sa rozutekala do sveta a v pamäti rodiny ostalo len málo o jej židovských predkoch. Mária Blechová, rodená Kaufmannová, však cíti v sebe niečo z húževnatosti židovských predkov a s obrovskou láskou spomína na otca, Viliama Kaufmanna, fotografa a majiteľa fotoštúdia v Senici.

Kaufmannovci boli v prvých desaťročiach 20. storočia vážení obchodníci v Senici. Leopold Kaufmann žil na sklonku 1. svetovej vojny s rodinou vo Viedni a pôsobil tam ako obchodník. Jeho osud zmenila láska k slúžke Helene, s ktorou sa oženil, opustil rodinu a usadil sa v Jablonici. Synovia Aladár a Viliam už boli vychovávaní ako katolíci, rovnako ako vnučka Mária, ktorá dnes žije v Bratislave.

Stratené korene

Mária sa narodila 10. apríla 1951 v Senici nad Myjavou. Obaja rodičia pochádzali z Jablonice – matka Agneša Horňáková (1918) zo sedliackej rodiny a otec Viliam Kaufmann (1917) bol mladším synom Leopolda Kaufmanna. Podľa knihy Senica púl Vídne autorov Petra Brezinu a Jána Petra boli Kaufmannovci zo Senice predovšetkým obchodníci s obilím, rodina vlastnila aj mlyn v Čáčove (1906 až 1026).

Rodinná fotografia Kaufmannovcov z roku 1957. Foto: Z knihy Senica púl Vídne (Peter Brezina, Ján Peter)

Leopold bol predtým už raz ženatý a mal päť detí. „Zaľúbil sa do starej mamy a žil s ňou v Jablonici,“ spomínala pamätníčka. Nevie, či s rodinou prvej manželky ešte udržiaval styky, v rodine sa o nej nikdy nehovorilo. „Bolo tam vraj päť detí, myslím, že sa niektoré vysťahovali do USA alebo do Kanady,“ spomínala Mária.

Leopolda poznala Mária iba z fotografií. Zomrel, keď bol jej otec ešte malý. Aby sa stará mama mohla postarať o synov, urobila si pôrodnícky kurz a chodila po dedinách ako pôrodná babica. Náboženstvo sa dedí po matke a stará mama bola katolíčka. „My so súrodencami sme boli všetci krstení a vychovaní v katolíkom duchu,“ opísala Mária. Otec Viliam s nimi chodieval do kostola tiež, ale pokrstený nebol.

Karolína a Štefan Horňákovci, starí rodičia z matkinej strany, boli sedliaci, mali nejaké majetky, vďaka ktorým mohli prispieť Viliamovi Kaufmannovi na založenie fotoštúdia v roku 1943. Starý otec Štefan často chodieval za prácou do Ameriky. Robil tam v bani, vykladal vagóny a robil aj inú ťažkú fyzickú prácu. S Karolínou mal deväť detí, ktoré sa s otcom vídali väčšinou iba na Vianoce.

Viliam Kaufmann. Foto: Z knihy Senica púl Vídne (Peter Brezina, Ján Peter)

„Starého otca si vlastne pamätám z truhly, i dnes sa mi táto spomienka vybavuje“. Zomrel v roku 1958, keď mala Mária sedem rokov. „Mama spomínala, že rodičia boli veľmi láskaví. Súrodenecké vzťahy v rodine boli veľmi silné, aj ja si ešte pamätám na strýkov a tety, dosť ma ovplyvnili v živote.“

Fotografovanie ako živnosť i vášeň

Rodičia Márie sa zoznámili v Jablonici a mali spolu päť detí. Ivan sa narodil v roku 1941, Daniela o dva roky neskôr. Zdenka (1948), Mária (1951) a Sylvia (1953) sa už narodili po vojne. Ivan a Zdenka už nežijú. Agneša sa vyučila v Smoleniciach v krajčírskom salóne. Chvíľu sa tým aj živila, pričom zároveň pracovala na poli i v záhrade, neskôr pomáhala manželovi vo fotoštúdiu, aj sama fotografovala.