Stelesňuje všetko, čo si môže priať. Syn Jany Kolesárovej oslávil osemnásť, mama mu venovala krásne slová

Je naňho nesmierne pyšná a rada sa ním pochváli. Jediný syn Jany Kolesárovej Lucas oslávil pred pár dňami sladkých osemnásť a mama mu pri tejto príležitosti venovala dojímavé vyznanie.

Vedela, že je to skutočné

Známa herečka zažila v minulosti lásku ako z Hollywoodu, keď sa ako dvadsaťdvaročná zamilovala do Američana Bryana. Stalo sa to potom, ako spolu s dlhoročnou priateľkou a kolegyňou Danicou Jurčovou dostali šialený nápad, že pôjdu na dva mesiace do Ameriky. A práve tam spoznala svojho budúceho manžela. „Keby v mojom živote neexistoval Bryan, nikdy by mi nezišlo na um ísť do Hollywoodu a robiť si nejakú kariéru,“ priznala kedysi pre SME Jana, ktorá sa zamilovala na prvý pohľad.

„Napriek fantasticky stráveným dvom mesiacom som však absolútne neuvažovala o tom, že by som v Amerike chcela zostať,“ spomínala na časy, keď sa vrátila na Slovensko s hlavou plnou Bryana, o ktorom si v tom čase vôbec nebola istá, či bude naozaj mužom jej života. Keď za ňou však okamžite prišiel, vedela, že to, čo cíti, je skutočné.

Krása zvnútra aj zvonka

A hoci sa ich vzťah po dlhých 18 rokoch skončil, z manželstva s bývalým partnerom si známa herečka odniesla ten najväčší poklad, syna Lucasa, ktorý robí obom rodičom len radosť – za veľkou mlákou si totiž buduje úspešnú športovú kariéru.

„Lucas je už skoro dospelý mladý muž s veľkým športovým nadaním, konkrétne hrá bejzbal. Hrá ho odmalička a momentálne skoro na profesionálnej úrovni. Prijali ho na University of Irvine do prvej divízie, kde bude hrať pre univerzitný tím. Plní si svoje sny,“ cituje herečku prostredníctvom Nového Času pre ženy Plus 7 dní. Teraz Lucas oslávil 18. narodeniny a mama mu pri tejto príležitosti adresovala krásne vyznanie.