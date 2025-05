Negativita má zlú povesť, ale môže byť užitočná. Vedkyňa a terapeutka radia, ako z nej vyťažiť čo najviac

Je obyčajný pracovný deň, kolegovia sú na vás milí, úlohy stíhate plniť podľa plánu a aj keď vás šéf upozorní na drobnú chybu v podkladoch, ktoré ste mu poslali, nejde o nič dramatické. Keď si však večer líhate do postele, jediné, čo vo vás rezonuje, je nepríjemný pocit z toho, že ste niečo pokazili. Ľudský mozog má totiž tendenciu negatívne zážitky uchovávať dlhšie než tie pozitívne. Dobrá správa však je, že sa s tým pracovať.

Má dôležitú úlohu

„Jednoducho povedané, to zlé je silnejšie ako to dobré. Intenzívnejšie reagujeme na veci, ktoré by nám mohli ublížiť alebo uškodiť ako na tie, ktoré nám môžu prospieť,“ vysvetlila pre The Washington Post docentka psychológie a neurovedy Catherine Norris. Negatívnosť je pre ľudské fungovanie síce nesmierne dôležitá, pretože nám pomáha chrániť sa pred ujmou, no v niektorých prípadoch koreluje so stresom, depresiou a úzkosťou.

Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

Ide o mechanizmus, ktorý vychádza z pudu sebazáchovy – základného inštinktu každého jedinca. „Ak idete k vode a stretnete tam predátora, sústredíte sa na neho a nie na pekný západ slnka. Tak sa dá všeobecne vnímať každá negatívna skúsenosť, aj keď ide o menej nebezpečnú situáciu,“ vysvetlila Alison Ledgerwood, profesorka psychológie na Kalifornskej univerzite v Davise.

Môže byť užitočná

Negatívne zážitky sa nám vryjú do pamäti oveľa hlbšie než tie pozitívne, mozog na ne reaguje intenzívnejšie a dojmy z nich pretrvávajú dlhšie. Hoci si človek na opakujúce sa veci časom zvykne, pri nepríjemných obrazoch to tak celkom neplatí. Mozog spozornie a aj keď sa ten istý podnet opakuje znova a znova, reakcia ostáva silná.

Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

Ženy zároveň podľa Catherine Norris reagujú na takéto podnety intenzívnejšie, čo by tiež vysvetľovalo, prečo sa muži vo všeobecnosti oveľa častejšie vystavujú riskantným situáciám. Existujú však spôsoby, vďaka ktorým sa aj z tejto vlastnosti ľudského mozgu dá vyťažiť čo najviac.