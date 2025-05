Tatinko, dúfam, že ešte budeš dlho žiť. Miro Noga dostal šancu na druhý život a reparát z rodičovstva

Zatiaľ čo jeho rovesníci si balili kufre na dovolenky, on rozbaľoval plienky. A neľutuje ani sekundu. Mirovi Nogovi sa pred 10 rokmi otočil život v tom najkrajšom slova zmysle – narodením dcérky Dominiky dostal šancu urobiť reparát z rodičovstva a zmeniť svoj vlastný život od základu.

Dovolenky sú fajn, ale láska je najviac

Keď mu jeho o 20 rokov mladšia manželka Janka oznámila, že je tehotná, trochu sa zľakol. V tom čase mal totiž Miro Noga 55 rokov a zatiaľ čo jeho rovesníci si už pomaly plánovali či užívali dôchodok, jemu sa mal život obrátiť naruby.

„Predsa len moji rovesníci si užívajú dôchodok, cestujú, majú skrátka pohodlný život. Aj my sme taký s manželkou Jankou mali. Nič nám nechýbalo. No po 10 rokoch spoločného života, keď mala Janka 35 rokov, prirodzene cítila, že by chcela byť mamou. Dnes môžem povedať, že to bolo najlepšie rozhodnutie v živote,“ povedal v rozhovore pre Svetevity.sk obľúbený herec. „Dovolenky sú fajn, ale čist­ú a úprimnú lásku od dcéry nenahradí nič. Oboch s Jankou nás to obohatilo. Normálne som sa dojal, keď o tom hovorím,“ priznal otec dnes už 10-ročnej dcérky Dominiky, pri ktorej vraj dostal šancu na druhý život.

Zbavil sa neresti

Či chcel alebo nie, s narodením dcéry si uvedomil, že sa musí držať v dobrej kondícii, pretože zo začiatku bol extrémne nevyspatý a boleli ho kríže, keď ju učil chodiť. Nakoniec kvôli dcérke zmenil všetko a zbavil sa aj svojej dlhoročnej neresti – fajčenia. „Raz mi totiž povedala: ‚Tatinko, dúfam, že budeš ešte dlho žiť.‘ Vtedy som si uvedomil, že aj ona vníma môj vek, že som starší ako rodičia jej spolužiakov,“ priznal Miro Noga, ktorý prestal fajčiť zo dňa na deň a dnes hovorí, že fajčiari mu smrdia.

Pri dcére Dominike dostal nielen šancu na druhý život, ale aj možnosť urobiť si reparát z rodičovstva. Ako otvorene priznal v niekoľkých rozhovoroch, v prvom manželstve pri výchove svojich dvoch synov urobil veľa chýb, obzvlášť vtedy, keď sa mu po revolúcii narodil chorý synček.