Pekný muž, vzdychla si v lietadle. Misska Eva je šťastná s magnátom z Košíc a hodnoty má nastavené jasne

Celé detstvo strávila v detskom domove, no nie preto, že by bola bez rodičov. Jej mamička bola riaditeľkou jedného z týchto zariadení a táto unikátna skúsenosť mladú Evu výrazne ovplyvnila. Dodnes je v kontakte s niektorými chovancami, popri ktorých vyrastala.

Dospievajúca dievčina kvitla do krásy a na súťaži Miss ju spoznali aj Slováci. Život sa jej však zmenil vďaka práci letušky, pretože práve na palube spoznala osudovú lásku - košického magnáta, v ktorého očiach sa stratila. Prečítajte si životný príbeh Evy Džodlovej Rezešovej, ktorá má napriek dlhoročnému manželstvu s milionárom hodnoty nastavené jasne.

Detstvo v detskom domove

Rodáčka z Prešova sa narodila do rodiny, kde mama pracovala ako riaditeľka detského domova Slon, ktorý sa nachádza v Šarišských Michaľanoch. A tak už ako malé dievčatko mala vraj správne nastavené hodnoty a bola zvyknutá pomáhať tým, ktorí šťastie na domov a úplnú rodinu nemali.

„Určite ma to veľmi ovplyvnilo. V podstate, keď som bola malá, tak som celé detstvo trávila v detskom domove. Moja mamina tam už vtedy pracovala, a preto som tam aj ja trávila veľa času. Malo to na mňa výlučne pozitívny vplyv,“ spomínala v rozhovore pre portál Diva.sk a dodala, že sa v tomto smere snaží pomáhať aj naďalej. „Som v kontakte s ľuďmi, ktorí tam vyrastali v rovnakom čase, ako keď som bola malá. Občas sa stretneme a porozprávame,“ dodáva ďalej Eva Džodlová Rezešová.

Bolo to krásne

Jej pôvabný zjav, príťažlivá tvár a štíhla postava ju však predurčili na to, aby skúsila šťastie v súťaži krásy. A ukázalo sa, že toto rozhodnutie bolo správne, keďže korunku krásy na Miss Universe 2002 Eva ako osemnásťročná napokon získala.

Na toto obdobie podľa vlastných slov veľmi rada spomína, hoci odvtedy už prešlo mnoho rokov. „Mám pocit, že to bolo veľmi dávno, bolo to krásne, niečo úplne iné, bola som mladá, teda niežeby som teraz už bola nejaká stará, ale tak odvtedy prešlo už 22 rokov,“ prezradila minulý rok so smiechom. „Stále na to obdobie rada spomínam. S misskami som v kontakte, ale len so zopár z nich - napríklad so Silviou Lakatošovu a s pár babami, s ktorými sa občas stretávam na akciách,“ uviedla.

Naozaj pekný muž