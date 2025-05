Odišiel z Hollywoodu, aby sa postaral o chorého syna. Poručík Dan z Forresta Gumpa vie, čo je dôležité

Bol hereckou hviezdou, ktorá mala na konte množstvo slávnych úloh vo filmoch ako Zelená míľa či Apollo 13, no diváci si ho najviac pamätajú ako legendárneho poručíka Dana z Forresta Gumpa. Herec Gary Sinise v roku 2019 odišiel z Hollywoodu a doteraz o ňom fanúšikovia vedeli veľmi málo. V najnovšom a úprimnom rozhovore pre magazín People uviedol, ako za ten čas prežil ochorenie manželky, stratu milovaného syna a prezradil aj to, či ho ešte niekedy uvidíme na obrazovkách.

Rana za ranou

Všetko začalo v lete 2018. Jeho manželke Moire, s ktorou je ženatý 44 rokov, diagnostikovali rakovinu prsníka v treťom štádiu a práve keď sa snažila zvládať liečbu, dozvedeli sa, že ich 27-ročný syn Mac má nádor na chrbtici.

„Vyzeralo to ako príšera, čo drží chrbát môjho syna,“ spomínal si herec na snímku z magnetickej rezonancie, ktorá ukázala, že Mac trpí zriedkavou rakovinou kostí, ktorá postihuje v USA zhruba 300 ľudí ročne. „Bola to rana za ranou,“ popísal Gary Sinise náročné momenty. Jeho manželke sa po ôsmich chemoterapiách a 35 ožarovaniach podarilo rakovinu poraziť, no Macov stav sa zhoršoval.

Lekári mu síce nádor odstránili, ale patril k tým pacientov, ktorým sa rakovina vráti. Garyho syn strávil šesť z prvých ôsmich mesiacov roka v nemocnici a vtedy si herec uvedomil, že situácia je vážna. „Vtedy som prestal hrať. Dal som všetko do toho, aby som našiel zázrak pre Maca,“ vysvetlil Sinise, ktorý pátral po všetkých možnostiach liečby, kontaktoval odborníkov po celom svete a robil všetko preto, aby sa zbavil pocitu, že pre syna toho nerobí dosť. „Nechcel som, aby Mac musel myslieť na ďalšiu liečbu alebo sa trápiť. Tak som myslel na rakovinu neustále. Chcel som mu zobrať trochu z tej bolesti,“ priznal statočný herec.

Bez práce

Aj po tom, čo nádory Maca paralyzovali od pŕs nadol a výrazne obmedzili pohyblivosť jeho rúk, Gary Sinise nestrácal vieru a nádej – tá ho vraj udržala v boji až do úplného konca.