Ľudia neveria, že prežijú zo 60 eur. Rodičia troch detí si vďaka kontajnerom zariadili celú domácnosť

Tenisky, luxusné parfumy, značkové oblečenie, elektronika, ktorú v obchodoch nájdete za stovky eur. To všetko anglická dvojica Amir Jardan a Ruth Mooreová z Dorchesteru dokáže nájsť prehrabávaním kontajnerov, v ktorých hľadá veci pre seba a svoje tri deti. Ako obaja vysvetlili pre NY Post, týmto životným štýlom ušetrili tisíce a nemienia s tým prestať.

Na týždeň im stačí 60 eur

Trisaťosemročný Amir a jeho 27-ročná snúbenica Ruth sú expertami na takzvaný dumpster diving, teda prehrabávanie sa v kontajneroch – úspešne lovia napríklad potraviny, za ktoré ročne údajne ušetrili 11-tisíc eur. „Ruth aj ja pochádzame zo skromných pomerov, takže vieme, aké sú životné náklady – ktoré sú v súčasnosti horšie ako kedykoľvek predtým,“ vysvetlili partneri, ktoré vyhodené „poklady“ začali hľadať v roku 2022.

Týždenne touto aktivitou strávia deväť hodín, počas ktorých navštevujú kontajnery za supermarketmi a rôznymi ďalšími obchodmi. Vďaka tejto aktivite si špajzu zásobujú chlebom, cestovinami, čokoládami, ovocím aj zeleninou a za bežné nákupy pre päťčlennú rodinu minú mimo toho týždenne ani nie 60 eur. Mnohí ľudia im to vraj nechcú veriť.

Nával adrenalínu

Amir a Ruth ušetrili aj na zariadení domácnosti – v kontajneroch za obchodmi napríklad našli svietidlá, konferenčné stolíky, koberce aj elektroniku, ktorú si dokázali opraviť a používajú ju ako novú. V odpadkoch často nachádzajú aj značkové iPady alebo drony, ktoré Amir dá do poriadku a predá ich.

Pár, ktorý má doma tri deti vo veku sedem rokov, päť rokov a šesť mesiacov, myslí aj na ostatných. Prebytky, ktoré nájdu a nevyužijú, pravidelne darujú miestnej charite. „Vždy, keď ideme, dostaneme nával adrenalínu, nevieme prestať. Nikdy neviete, čo nájdete – je to ako hľadanie pokladu,“ vysvetlila dvojica, ktorá chce ísť príkladom pre svoje ženy a svojím životným štýlom chcú prispieť aj k ochrane životného prostredia. „Učíme naše deti skutočnú hodnotu veci,“ vysvetlili partneri, ktorých mnohí považujú za zvláštnych.

Oni si z toho ale ťažkú hlavu nerobia, no chápu, že niektorí susedia ich vnímajú ako „podivínov“. „Mnoho ľudí by nás mohlo považovať za divných, ale my to berieme ako spôsob, ako žiť zodpovednejšie,“ dodali na záver odhodlane.