To je môj tatko, hnevala sa na ľudí, ktorí pokrikovali na jej slávneho otca. Spoznáte obľúbenú speváčku?

Z usmievavého dievčatka sa napokon stala hviezda, ktorá to však nemala úplne jednoduché ani napriek slávnemu otcovi. Speváčka pochádza z Čiech, no uznania sa dočkala aj v cudzine - a tým nemyslíme iba Slovensko. Na fotke zo svojich detských čias ju prezrádza aj jej identický úsmev. K správnej odpovedi vám môže pomôcť aj jej otec v roli tátoša, ktorý svoju dcérku nosí na ramenách. Práve on šiel cestou, na ktorej ho potom nasledovala aj ona.

Uhádnete, o koho ide?