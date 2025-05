Má len šesť rokov a vie, čo je agresívny nádor. Rodina malého Marlonka neprosí o zázrak, iba o čas so synom

Ešte donedávna si užíval obyčajné detstvo. Tešil sa na raňajky, na škôlku, na smiech so sestričkou Melinkou a o chorobách toho príliš nevedel. Dnes šesťročný Marlonko bojuje s Burkittovým lymfómom – jedným z najagresívnejších nádorov, ktorý ho pripravil o bezpečie vlastnej postieľky a rodinu dostal do situácie, na ktorú sa nedá pripraviť.

Statočnosťou by zatienil aj dospelých

„Z ničoho nič... Išiel som s maminkou len tak pre istotu skontrolovať bruško, lebo ma po papaní trochu bolelo. Myslel som si, že to prejde. Ale ono to neprešlo," spomínajú rodičia v mene chlapčeka pre Donio. Do rána ho už lekári prevážali do bratislavskej nemocnice. Bežné starosti tak pre rodinu zrazu prestali byť dôležité a nastúpili dni plné neistoty, strachu a vyčerpania.

Dnes má Marlonko pri srdci strojček, z ktorého mu na hrudi visia hadičky, kadiaľ mu dávkujú lieky. Spí veľa, je mu často zle a nerozumie prečo. Ale má pri sebe niekoho, kto mu to pomáha zvládať. „Maminka je so mnou stále. Je moja hrdinka,“ pokračujú rodičia a hrdo dodávajú, že hoci má Marlonko len šesť rokov, svojou statočnosťou by zatienil mnohých dospelých.

Prosia len o čas

„My, ako rodičia, pri ňom stojíme každú minútu, hoci v srdci bojujeme s bezmocnosťou,“ vravia. Situáciu im komplikuje aj fakt, že otec nemôže chodiť do práce. Stará sa o mladšiu dcérku Melinku, dom, zvieratká a denne prejde 140 kilometrov za synom do nemocnice, aby mohli byť aspoň chvíľu všetci spolu.