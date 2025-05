Zbalil ju na Bali. Helena Vondráčková si životnú lásku takmer nevzala, rozhodol až pozoruhodný rituál

Svoju kariéru by charakterizovala slovným spojením dlhá príjemná púť. Helena Vondráčková sa o ňu svedomito starala od svojich sedemnástich rokov a oplatilo sa jej to. Dnes totiž žije život, aký si vždy priala. A úsmev na tvári rozhodne nemá len na pódiu a v nahrávacom štúdiu, ale aj v súkromí. Speváčka je totiž už viac ako dve dekády šťastná po boku muža svojho života Martina Michala, ktorý je aj jej agentom. Keď sa však mala zaňho vydať, chvíľku váhala a rozhodla sa až vďaka špeciálnemu rituálu.

Na to, aby vo svojom veku všetko dobre zvládala, potrebuje primeraný oddych a dôsledne sa stará aj o svoju kondičku. „Je pre mňa dôležité každé ráno si zacvičiť alebo zaplávať. Mám svoju zostavu cvikov, niečo z jogy, niečo na posilnenie a na chrbticu a robím ich každý deň,“ hovorí pre Lidové noviny Vondráčková, ktorá sa aj ako 77-ročná ešte stále ohne až k zemi. Samotný pohyb jej však nestačí. Spevácka diva, ktorej by figúru závideli mnohé ženy v jej veku, každý deň premýšľa i o strave a vedome si rozvrhuje, čo kedy zje. Chce sa totiž udržiavať pri energii kvôli fanúšikom, ktorých pravidelne stretáva na koncertoch.

Čo som to všetko napáchala?

Mladé dievča z východočeských Slatiňan vstúpilo do neľahkých vôd šoubiznisu už v sedemnástich, keď v roku 1964 zvíťazila v speváckej súťaži Hľadáme nové talenty. Následne získala angažmá v divadle Rokoko, kde sa zoznámila s Martou Kubišovou a Václavom Neckářom, s ktorými založila popové trio Golden Kids. Trio dobývalo hitparády v Česku i zahraničí, kým sa kvôli zákazu vystupovania pre Kubišovú v roku 1970 len po krátkych pätnástich mesiacoch nerozpadlo a jeho členovia sa nevydali na sólovú dráhu. Helena do dnešného dňa vydala viac ako 40 albumov, je najexportovanejšou českou speváčkou v zahraničí, vystupovala po celom svete a získala mnohé ocenenia.

Ako hovorí, keď sa občas obzrie do minulosti, sama seba sa pýta: ‚Čo som to všetko napáchala?‘ „Nemôžem uveriť, že je to vôbec možné. Zo svojich úspechov neodpadávam, no každé ocenenie ma veľmi potešilo a keď vidím vystavených Slávikov alebo ceny z celého sveta, hovorím si: ‚Dievča, ty si nezaháľala!‘,“ smeje sa Helena. Chuť seknúť s kariérou speváčky podľa vlastných slov nikdy nemala.