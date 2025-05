Bála sa, zúrila a zažila čisté šťastie. Katka Knechtová prešla cestu svojho života, aby našla samu seba

Známa speváčka prešla 800-kilometrovú Camino Francés, teda jednu z hlavných trás legendárnej cesty do Compostely.

Predvlani sa vydala na pešiu púť z portugalského Porta do španielskeho Santiaga de Compostela. Bolo to pre ňu také obohacujúce, že o dva roky neskôr sa rozhodla pre podobnú, no ešte dlhšiu cestu. Katke Knechtovej sa ju podarilo s nemalou námahou úspešne absolvovať a ako sa svojim fanúšikom zdôverila na sociálnej sieti, zažila počas nej naozaj všetko. Pre všetkých má však zároveň dôležitý odkaz, na ktorý počas svojho putovania prišla.

Niečo sa udialo

Už pred dvoma rokmi sa obľúbená speváčka rozhodla, že potrebuje na nejaký čas vypadnúť za hranice Slovenska a načerpať energiu na úplne inom mieste ako doma. A tak si povedala, že bude pútničkou. „A vydám sa portugalskou cestou z Porta do Santiaga de Compostela, takže budem 15 dní šliapať každý deň a to minimálne 20 kilometrov. Toto je ten pozitívny spôsob, ako zažiť diskomfort a zároveň si vyčistiť hlavu,“ prezradila v tom čase v rozhovore pre Nový Čas.

Počas púte zažila pekné aj náročné chvíle, na jej konci však našla niečo, čo by ju zrejme asi ani vo sne nenapadlo - lásku. S osudovým mužom sa zoznámila, keď prišla do španielskej Galície a iskra medzi nimi preskočila takmer okamžite. „Tam som spoznala muža, ktorý sa na mňa usmial a ja som sa usmiala na neho. A ako sme sa na seba pozreli, tak sa niečo udialo,“ prezradila Jankovi Tribulovi v relácii TV Markíza S Tribulom po horách.

Bála sa