Videl si tú tvár? pýtajú sa a ukazujú prstom. Mužovi vrátila sebavedomie žena, ktorá ho chcela celého

Neustále zízanie, ukazovanie prstom, šuškanie a strach pozrieť sa do zrkadla - nie preto, že by ste sa hanbili za to, kým ste, ale preto, že vás celý svet presvedčil o tom, že by ste sa za seba skutočne mali hanbiť. Amit Ghose z anglického Birminghamu takéto pocity zažíva 35 rokov nie pre svoje činy, ale pre tvár, ktorú mu znetvorila genetická porucha. Jeho cesta od šikany k sebaprijatiu je nielen inšpiráciou, ale aj výzvou pre každého z nás, aby sme sa zamysleli, čo znamená byť „normálny“ a najmä čo znamená byť človekom.

Nepotrebuješ masku

Amit Ghose sa narodil s genetickým ochorením s názvom neurofibromatóza typu 1 (NF1), ktoré spôsobuje rast nezhubných nádorov pozdĺž nervov a výrazné zmeny vzhľadu tváre.

Keď mal 11 rokov, chirurgicky mu odstránili ľavé oko a kým žil bez protézy, stal sa hlavným terčom šikany na škole. „Keď sa blížil Halloween, jedno dieťa mi povedalo: ‚Nepotrebuješ halloweensku masku, máš jednu na celý život,‘“ spomínal v rozhovore pre BBC Amit, ktorý priznal, že takéto skúsenosti ho ako človeka zlomili.

„Veľmi, veľmi dlho som skrýval svoju tvár. Jednoducho som sa necítil dobre, keď som ju mal ukázať svetu,“ vravel o časoch, keď prežíval hlbokú depresiu a úzkosti. „To, že si iné deti ku mne nechceli ani prisadnúť alebo sa schovávali za svojich rodičov, malo na mňa obrovský vplyv,“ pokračoval Amita dodal, že ho nešikanovali iba deti, ale aj dospelí. „Bože, keby som mal takú tvár ako ty, ani by som nevyšiel z domu,“ povedal mu jeden okoloidúci len tak na ulici.

Zážitok z kaviarne

„Ukazovanie, ťukanie na kamaráta a komentáre typu ‚videl si tú tvár‘ sú ešte aj dnes nekonečne,“ povedal 35-ročný Brit, ktorý sa denne musí vyrovnávať s neustálym zízaním, ukazovaním a komentármi. Ako priznal v rozhovore pre BBC, nedávno ho pre jeho tvár odmietli obslúžiť v kaviarni.

„Obsluhujúca sa na mňa pozrela a povedala: ‚Och, už nič nepodávame.‘ Otočila sa a odišla, ale bolo jasné, že stále obsluhovali,“ popisoval krutú realitu, ktorú mu pomáhajú prekonať blízki priatelia, no najmä jeho manželka Piyala. Aj pred ňou ale spočiatku skrýval svoju tvár.