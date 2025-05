Bol ešte len dieťa, keď doma objavil bar s alkoholom. Braňo Mojsej má odkaz pre všetkých rodičov

Do mojich 10 rokov to bola rozprávka, spomína.

„Alkoholik si každý deň nájde dôvod na pohárik,“ opakuje Braňo Mojsej, ktorý veľmi dobre vie, o čom hovorí. Spevák s búrlivou minulosťou teraz zachraňuje iných pred tým, čo jeho samého takmer stálo život. Už ako dieťa zavretý vo svojej izbe pred krikom a hádkami hľadal ticho, ktoré našiel až na dne pohárika. Dnes je Mojsej abstinentom a pre všetkých rodičov má jasný odkaz.

Nečakaný zlom

Braňo Mojsej sa narodil 5. mája 1968 v sanitke počas jazdy v ostrej zákrute za obcou Lada pri Prešove. „Odvtedy som na cestách-necestách, ale som,“ hovorí spevák, ktorý ani netušil, že život ho cez tŕnitú cestu raz privedie k tomu, že bude pomáhať ľuďom abstinovať. Ako priznal v rozhovore pre Nový Čas, uňho bola spúšťačom závislosti trauma z detstva a následky si niesol dlhé roky.

„Do mojich 10 rokov to bola rozprávka - bol som zahrnutý starostlivosťou rodičov a babičky, u ktorej som vyrastal. Avšak v 10. roku môjho života nastal nečakaný zlom - bez prípravy, bez nejakej možnosti sa na to prichystať mi nečakane zomrela babička. A v tom istom roku prišiel aj rozvod mojich rodičov,“ povedal otvorene v rozhovore s renomovanou detskou psychiatričkou Teréziou Rosenbergerovou.

Otvoril a ochutnal

Ako priznal, v tom čase bola doma neuveriteľne dusná atmosféra, rodičia sa stále hádali a on sa nemal komu zdôveriť – všetko si musel v hlave zrovnať sám. Aby sa ochránil, zatváral sa v izbe a radšej nevychádzal von. „To bol únik, to bolo bezpečie, kde ten krik nebolo tak počuť, a bolo to miesto, ktoré dávalo aký-taký pocit istoty. Moja izba, moje hračky, moje miesto, kde ma nikto neruší a môžem zabudnúť na to, čo sa deje okolo mňa,“ vysvetľovala psychiatrička Rosenbergerová Braňove správanie, ktoré si osvojil ako mechanizmus prežitia a niesol si ho so sebou až do dospelosti.

„U mňa sa stalo, že som zrazu prestal jesť, prestal som sa stravovať bežným spôsobom. A zrazu som objavil bar a v ňom alkohol. Otvoril som si ho a ochutnal. Ten stav opojenia a uvoľnenie ma okamžite oslovil,“ vravel v rozhovore Braňo Mojsej, ktorému alkohol priniesol okamžitú úľavu. V tom čase bol ale ešte len dieťa a závislosť sa vyvinula veľmi rýchlo.