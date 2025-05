Jedna vec medzi oblečením nemá čo hľadať, no všimnú si ju len tí najbystrejší. Vyriešite záhadu do minúty?

Optická hádanka od spoločnosti Hammonds Fitted Furniture sa stala hitom internetu. Nájdete na obrázku plnom oblečenia jeden konkrétny predmet, ktorý tam nepatrí? Ako uviedol britský Daily Mail, vyriešenie hádanky by malo najpozornejším trvať menej ako minútu, no háčik je v tom, že čím dlhšie hľadáte, tým je to ťažšie. Našli sa dokonca takí, ktorí hľadanie predmetu úplne vzdali. Tento hlavolam dokáže za stanovený čas údajne vyriešiť len jeden z troch ľudí. Ako na tom budete vy?

Nájdete na obrázku s oblečením ukrytú metlu? Máte na to 60 sekúnd!

Foto: Hammonds Fitted Furniture

Ak sa vám metlu nepodarilo nájsť, odpoveď nájdete na ďalšej strane.