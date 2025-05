Ľudí prekvapilo video s Maxíkom. Viktor sa s ním rozpráva výhradne po anglicky a má na to svoj dôvod

Keď Viktor Vincze oznámil, že končí v Televíznych novinách, no nie z vlastnej vôle, podporu mu vyjadrili nielen kolegovia, ale aj fanúšikovia. Na sociálnych sieťach pridal aj moment so synom Maxíkom, ktorý vníma, že v otcom živote je niečo inak. V aute mu položil nečakanú otázku a video zaujalo mnohých ľudí.

Kauza Markíza

Dlhoročný markizák Viktor Vincze sa pred pár dňami dozvedel, že od júna 2025 nebude moderátorom Televíznych novín. „Namiesto toho mi ponúkol projekt na novovznikajúcom webe – ponuku koncipovanú tak, aby som ju nemohol prijať, v relácii, o ktorej som dnes počul vôbec prvýkrát. Napriek tomu, že som nič neodsúhlasil, televízia poslala do médií tlačovú správu, z ktorej vyplýva, že budem novým online moderátorom, akoby bolo všetko už dohodnuté a jasné,“ vysvetlil na sociálnych sieťach Viktor, ktorý sa domnieva, že takto vyzerajú následky obrany novinárskych hodnôt a zamestnaneckých práv.

„Najskôr mi siahli na plat, potom Let’s Dance a dnes Televízne noviny. A to všetko preto, že som odmietol byť ticho. Čo je extra smutné, týka sa to aj mojej kolegyne Zuzany Čimovej, výbornej mladej moderátorky, ktorá príde o prácu len kvôli mne,“ uviedol Vincze, ktorý založil markizácke odbory a za ktorým stoja desiatky zamestnancov spravodajskej redakcie Markízy. Výzvu pre generálneho riaditeľa podpísali aj dlhoročné tváre televízie ako Danica Nejedlá, Ján Tribula, Roman Juraško či Peter Varinský. „Viktor ty si extra schopný mladý človek so snami, s víziou, chrbticou, schopnosťami a už aj profesionálnymi skúsenosťami,“ odkázala na sociálnych sieťach napríklad Zora Czoborová, ktorá Vinczemu vyjadrila podporu.

Bilingválna rodina

Moderátorove náročné obdobie zjavne vníma aj jeho syn Max, ktorý otcovi počas jazdy autom položil zásadnú otázku. „Odchádzaš z Markízy?“ pýtal sa ho Maxík v angličtine. „Neviem. Myslím, že sa to môže stať. Áno,“ povedal zaskočený Viktor, ktorý so synom komunikuje od prvého dňa výhradne v cudzom jazyku.