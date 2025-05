Do pôrodnice utekal z natáčania obľúbenej šou. Juraj Bača a Dominika sa stali rodičmi vysnívaného bábätka

„Naša láska dosiahla výšin... a tak si trochu s Tebou, láska naša, budeme lietať, až kým nám nevyletíš. Tvoja mamička a ocinko,“ napísala na sociálne siete herečka Dominika Richterová, ktorá sa 16. mája stala hrdou maminou. Jej partner, herec Juraj Bača, pre Plusku prezradil, že do pôrodnice utekal priamo z natáčanie Pečie celé Slovensko a s hrdosťou sa podelil aj o pohlavie bábätka.

Mala pocit, že lieta

Herecká dvojica od začiatku tehotenstva hovorila, aké veľké šťastie majú, pretože nie každému je dopriate stať sa rodičom. „Presne tak, na bábätko sme sa tešili a čakali sme, kedy nám život dopraje takýto dar. Nie každý má dnes možnosť stať sa rodičom. Nie je to vôbec samozrejmosť a my sme veľmi vďační, že môžeme. Myslím, že si nás živôtik vybral v ten správny čas. A aké to bolo? Ja som od prvej chvíle vedela, že som tehotná,“ hovorila pre najmama.sk Dominika Richterová, ktorá si „tajomstvo“ chcela čo najdlhšie nechať pre seba, pretože človek podľa nej nikdy nevie.

„Tie začiatky sú naozaj veľmi krehké, a tak som sa tešila aj bála chvíľku sama. Bolo to v niečom veľmi magické, vedela som toto tajomstvo len ja sama a mala som pocit, že lietam. Nevedela som sa dočkať chvíle, keď to oznámim budúcemu oteckovi. Keď ten moment prišiel, bol to jeden z najčarovnejších momentov, týždňov, ktoré sme po tom spolu zažili,“ povedala otvorene obľúbená herečka, ktorá priznala, že jej partner mal počas celých deviatich mesiacov tehotenstva v očiach také iskričky šťastia, aké ešte nevidela.

Vedel, že idú na to

„Samozrejme, neustále ma chráni a bojí sa o mňa. Niekedy až príliš, ale mám pre to pochopenie. Bude z neho úžasný ocko. Už teraz vidím, ako veľmi je ochotný pre nás urobiť maximum. Je naozaj statočný, napriek tomu ,že je v práci extrémne vyťažený,“ pochválila Dominika svojho partnera v rozhovore, ktorý dala len pár dní pred pôrodom. Práve v ňom prezradila, že si veľmi priala, aby bol Juraj pri pôrode a bol jej oporou.

„Je to aj jeho dôležitý životný okamih, a o také niečo človek nechce prísť. Samozrejme, stať sa môže čokoľvek a môže to aj nestihnúť, ale v tom prípade to určite nejako prežijeme,“ vravela s opatrnosťou. Juraj nakoniec pôrod stihol a ako prezradil, utekal priamo z natáčania novej série Pečie celé Slovensko.