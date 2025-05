Urobila veľkú kariéru, ale na prvom mieste má niečo iné. Alena Heribanová vraj nie je klasickou babičkou

Letné prázdniny sú už pomaly za rohom a nejedno dieťa ich bude tráviť aj u starých rodičov. Keďže väčšina mám a otcov aj počas letných mesiacov pracuje a sú zaneprázdnení, pomoc od starkých im príde len vhod. Či je to podobné aj v rodine Heribanovcov a aká je moderátorka Alena Heribanová babičkou, to prezradila v rozhovore pre Nový Čas jej mladšia dcéra Barbara Babsy Jagušák.

Súdržní

O rodine Heribanovcov je známe, že sú súdržní a za každých okolností držia spolu. Obe dcéry, Tamara aj Barbara, majú s otcom Jozefom aj mamou Alenou krásny vzťah a často a radi sa spolu stretávajú.

Stalo sa tak aj nedávno pri významnom životnom jubileu bývalej hlásateľskej hviezdy, keď oslavovala okrúhlu sedemdesiatku. Tento vek by jej však tipoval len málokto, keďže vyzerá výborne, je stále aktívna a energie má na rozdávanie.

Rodina na prvom mieste

Babsy si pamätá, že vždy, keď ráno vstávali, už bola na stole napečená bábovka a jej mama mala za sebou aj ranné cvičenie. „Potom išla do práce, ale vždy sme mali doma navarený čerstvý obed. Napriek tomu, že dokázala urobiť veľkú kariéru, vždy bola u nej rodina na prvom mieste,“ prezradila a dodala, že jej mama je láskavá a vo všetkom, čo robí, hľadá vždy to pozitívne, čo platí aj u ľudí.

Podľa Babsy si aj svoje vnúčatká vždy rada k sebe zoberie, no stále nezabúda aj na vlastné aktivity. „Nie je to taká tá klasická stará mama, čo si vezme vnúčatá na týždeň a my o nich nevieme. Je to babička, ktorá si rada nájde čas na vnúčatá, príde ich ochotne postrážiť, ale okrem toho má aj svoj program. Stále moderuje, robí v televízii, cestuje, rada si stále plní svoje sny a chodí na kultúru,“ dodala moderátorka.