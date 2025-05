Budík neodkladajte, telo to mätie. Expertka prezradila, ako ideálne začať deň a prečo v tom psíčkari vynikajú

O spánkovej hygiene a tom, ako sa správne pripraviť na nočný odpočinok, počúvame takmer z každej strany, ale zamýšľali ste sa niekedy nad tým, ako ideálne začať deň? Ranné hodiny totiž výrazne ovplyvňujú celkovú náladu aj produktivitu a ak sú už prvé minúty po zobudení hektické, plné zhonu a napätia, všetko ďalšie sa od nich odvíja. Odborníčky však ponúkajú niekoľko dobrých tipov, vďaka ktorým sa nič podobné nestane.

„Vždy žartujem, že najlepšie je zaobstarať si šteniatko, “ smiala sa doktorka Mariana Figueiro v rozhovore pre The New York Times. Vo svojom výskume sa venuje vplyvu svetla na zdravie človeka a zdôrazňuje, že základom zdravého vstávania je pravidelné prebúdzanie sa v rovnakom čase a vystavovanie sa rannému slnku. Spolu s ďalšími expertkami navyše zostavila zoznam štyroch odporúčaní, ktoré by mal každý z nás zaradiť do svojej rannej rutiny.

Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

4. Konzistentnosť

Ak spíte dostatočne dlho, neexistuje ideálny čas, kedy by ste mali vstávať. Oveľa dôležitejšie je držať sa svojich návykov a prebúdzať sa každý deň v podobnom čase. Telo totiž funguje na princípe cirkadiánnych rytmov, ktoré neregulujú len cyklus spánku a bdenia, ale aj metabolizmus, chuť do jedla, hormóny, náladu, telesnú teplotu a kognitívne funkcie.

„Vstávanie v rovnakom čase tým pádom môže prispieť k plynulému fungovaniu týchto telesných procesov,“ vysvetlila Helen Burgess z Laboratória pre výskum spánku na Michiganskej univerzite. Oveľa neskoršie alebo skoršie vstávanie, než na aké ste zvyknutí, navyše môže viesť k ospalosti alebo zníženej sústredenosti a podľa viacerých výskumov súvisí aj so zvýšeným rizikom vzniku cukrovky, porúch nálady či obezity.

3. Pozor na víkendy