Dlhé dni strachu a bolesti vystriedala radosť. Slovenská olympionička sa podelila o krásnu novinku

Keď ju odviezli, mala veľký strach a bolesti. Pôrod slovenskej olympioničky Elišky Mintálovej nebol ani zďaleka jednoduchý, práve naopak, sprevádzali ho komplikácie. Vynikajúca vodná slalomárka to však zvládla a pochválila sa krásnou novinkou.

Áno pod Eiffelovkou

Niet divu, že vodná slalomárka a jej partner Tomáš sa o bábätko veľmi strachovali. Našťastie, všetko dobre dopadlo a z Elišky je čerstvá mamička. S novinkou sa na sociálnych sieťach pochválil jej partner.

Po tom, ako sa Eliška a jej dlhoročný partner Tomáš vlani priamo počas Letných olympijských hier v Paríži zasnúbili, majú v živote ďalšiu krásnu novinku. Tá sa však „nerodila" úplne najľahšie.

Pohľad na neho to všetko zahojí

Príchod Eliškinho synčeka na svet sprevádzali komplikácie. „Pred deviatimi dňami, keď ma hospitalizovali kvôli vysokému krvnému tlaku, by mi ani vo sne nenapadlo, že domov pôjdem už ako mama. Boli to dlhé dni vyvolávania pôrodu, plné bolesti, no pohľad na malinkého to všetko zahojí,“ podelila sa Eliška s fanúšikmi so svojou neľahkou skúsenosťou.

Všetko tak dopadlo dobre a čerství rodičia sa už doma tešia zo svojho prvorodeného potomka. „10.5. 2025 sa nám narodil náš syn Noel - 51 cm a 3310 g čistej lásky. Bol to ten najkrajší moment v živote, plný emócie, sprevádzaný silou a neuveriteľnou bolesťou. Eliška má obrovský obdiv za to, ako to všetko zvládla. Ďakujem ti. Začína sa nová kapitola... etapa mum & dad,“ neskrýval svoje dojatie Tomáš.