Po bitke od otca sa rozhodol pre hokej. Žigo Pálffy dnes žije pre chorú dcérku a dlho nepriznaného syna

„Najtalentovanejší hráč, aký kedy vyrástol v tejto našej malej krajine.“ Takto hovorí Marián Gáborík o rodákovi zo Skalice, ktorý sa preslávil ako hokejový virtuóz s prihrávkami s presnosťou chirurga. Žigmund Pálffy mal podľa mnohých talent od Boha, na ľade bol jedinečným zjavom, no v súkromí prežil nejeden ťažký moment. Slávny hokejista dlhé roky zapieral prvorodeného syna, ocitol sa na policajnej stanici, prekonal rôzny kauzy, narodenie chorej dcérky aj rozvod, ktorý riešili všetky médiá. O tom, či vo svojom živote niečo ľutuje, hovorí diplomaticky – vraj sa vždy dá všetko urobiť lepšie.

Otec ho zbil

Keď sa narodil, vážil tri a pol kila, meral 50 centimetrov a rodičia sa smiali, že priemerným človekom bol azda len ako novorodenec. Žigmund Pálffy dostal meno po otcovi a dedkovi a v rodine ho s humorom volali Žigmund tretí. Pri starších sestrách dvojičkách mal neľahké detstvo. „Ak neposlúchal, dostal bitku, boli sme naňho dve, nemal šancu,“ smiali sa v rozhovore pre SME.

V škole sa vraj začal odlišovať od svojich rovesníkov nielen vzrastom, ale aj známkami. „Vždy bol o hlavu menší ako spolužiaci a v piatom ročníku som rezignovala – že ak sa nezačne lepšie učiť, nebudem chodiť na rodičovské združenia,“ spomínala jeho mama, no Žigov otec trval na tom, aby v živote zabojoval. Drobný Pálffy, ktorého v Skalici prezývali „Čiky“, si najskôr vybral futbal, pretože ihrisko pred panelákom bolo o pár metrov bližšie než zimný štadión.

V žiackych kategóriách ho dvakrát vyhlásili za najlepšieho futbalistu skalického okresu, no otec ho nakoniec presmeroval aj k hokeju. Rozhodujúci moment prišiel, keď si ako štvrták musel vybrať medzi športovými triedami – futbalovou a hokejovou. „Otec ma tak zbil, pretože som nešiel na hokejový tréning. A vtedy som si povedal, že sa budem naplno venovať už len jednému športu,“ spomínal v MVP Talkshow Žigo Pálffy, ktorému sa spoluhráči vysmievali. „Aj trikrát prišiel z tréningu s tým, že končí, lebo sa mu smejú. Korčuľovať síce veľmi nevedel, ale dával jeden gól za druhým,“ vravel jeho otec, ktorý vedel, že jeho syn nebude bežným hokejistom.

Chlapče, čo s tebou bude?

„Hoci chodil na tréning medzi poslednými, na plochu vykorčuľoval medzi prvými. Bleskovo sa prezliekal. A furt sa smial. Pohoďák. Zobral si puk a háčkoval s ním po ľade. Iným chlapcom odskakoval od čepele, no on si vari na ňu dával asfalt alebo čo,“ spomínal pre olympic.sk Žigov prvý tréner František Kazinota. Pálffy mal ako jediný hokejista rýchlejší čas pri korčuľovaní s pukom ako bez neho a začala sa pred ním objavovať veľmi sľubná kariéra. O to viac všetkých prekvapilo, keď išiel na učilište, aby sa vyučil za kuchára.