Mamička sa modlila pri jeho posteli, aby zomrel. Ondrej Nepela žil tak, ako keby zajtrajšok neexistoval

Plachého introvertného Ondríka mal každý rád. „Mal v sebe zakódovanú tragédiu,“ povedal Juraj Jakubisko o Ondrejovi Nepelovi, legendárnom krasokorčuliarovi, ktorý bol miláčikom československého publika. „Vytrvalosťou, dôslednosťou, sústredenosťou a veľkou zodpovednosťou v práci – tieto vlastnosti vštepovala aj mne. Ak som dnes taký, aký som pretekár, ale aj človek, má na tom obrovský podiel aj teta Múdra,“ hovoril novinárom Nepela, ktorý svoju skutočnú pravdu dokázal žiť až posledných 16 rokov svojho života, keď opustil Československo. Za hranicami našiel lásku, o ktorej nehovoril.

Ondrej Nepela s manželkou. Foto: Reprofoto Radosť zo života (RTVS)

Rozbil si bradu

Ondrej Nepela sa narodil v roku 1951 v Bratislave do relatívne chudobnejšej rodiny – otec bol šofér a mama bola šičkou a ženou v domácnosti. Mal sestru, ktorá bola od neho o 11 rokov staršia a s rodinou býval blízko Zimného štadióna. V rovnakom paneláku bývala aj jeho budúca trénerka Hilda Múdra.

Do krasokorčuľovania sa zamiloval ako sedemročný, keď na malom čiernobielom televízore pozeral vystúpenie Karola Divína na majstrovstvách Európy v Bratislave, ďalšej legendy slovenského krasokorčuľovania. Chcel byť ako on. Nepela pred obrazovkou tancoval a napodobňoval víťaza európskeho šampionátu, trénoval aj so sestrou, až si rozbil bradu. O pár dní ho mama priviedla do oddielu, kde sa ho ujala trénerka Hilda Múdra. Tá tam však bola iba náhodou.

Ondrej Nepela a Hilda Múdra. Foto: TASR

Sto korún a pohár marmelády

„Ja už som bola mamou dvoch detí a manžel si zlomil nohu. Potrebovala som pre nás čo-to zarobiť,“ spomínala pre SME Hilda Múdra. Preto kývla na ponuku trénera a krasokorčuliara Emila Skákalu, aby trénovala deti. Jedným z prvých bol práve Ondrej Nepela.

„Jeho mamička ma poprosila, či by som sa na neho nemohla pozrieť,“ spomínala na moment, keď za ňou drobná pani Nepelová prišla s malinovou marmeládou a stovkou v ruke, aby sa ho trénerka ujala. Hilda Múdra si zobrala lekvár a stovku jej vrátila.

Foto: Reprofoto ČT - O co tančil Ondrej Nepela

Prvý rok nerozprával

„Bol to najlepší krok, aký som mohla urobiť,“ priznala legendárna trénerka, ktorá v chlapcovi nevidela talent. „Ale som jej to sľúbila, tak som to urobila,“ spomínala na Ondríka, ktorý nebol veľmi priebojný, ale skôr skromný a tichý.

„Prvý rok, čo som ho trénovala, so mnou vôbec nerozprával,“ prezradila v relácii Radosť zo života Hilda Múdra. Nakoniec sa pre Ondreja Nepelu stala druhou mamou, ktorá chodila aj na jeho rodičovské združenia. „Hovoril mi teta a mal toľko rokov ako moje deti. Aj preto som ho neraz vnímala ako svojho syna,“ spomínala trénerka, ktorá však o Ondrejovi nevedela všetko.