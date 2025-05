Jedného bili na toaletách, druhej trhali knihy. Osobnosti, ktoré prešli drsnou šikanou, no zocelilo ich to

Dnes majú úspech, slávu a možno aj peniaze, no na duši im zástáva jazva. Reč je o osobnostiach, ktoré kedysi prešli drsnou šikanou. Niektoré bili v škole pre najrôznejšie dôvody, iné si museli šikanu absolvovať od médií. Hoci veľkú časť z nich to zocelilo a z traumatizujúce detstvo ich inšpiruje v tvorbe, našli sa aj také, ktoré mali roky trvajúce zdravotné následky. Toto sú ich príbehy.

4. Eminem

Napriek tomu, že slávny raper a držiteľ Oscara patrí dnes v oblasti hudby medzi popredné a uznávané osobnosti, má za sebou veľmi pohnutý životný príbeh. Keď si totiž Eminem vybaví spomienky na detstvo, nie sú práve najpríjemnejšie. Otec ho opustil, keď mal len 18 mesiacov, a s mamou sa neustále sťahovali. Bývanie si pritom hľadali v tých najchudobnejších mestských častiach a nebolo dňa, keď by sa aspoň raz nepohádali alebo by neschytal poriadnu bitku. A v škole sa necítil o nič lepšie. Spolužiaci ho totiž tvrdo šikanovali, až napokon v deviatej triede trikrát prepadol a ročník dokončil až ako sedemnásťročný. „Bili ma na toaletách, na chodbách, strkali ma do skriniek a to všetko väčšinou len preto, že som bol ten nový,“ priznal v rozhovore pre MTV Marshall Mathers alias raper Eminem s tým, ako jeho neustále sťahovanie negatívne ovplyvnilo vnímanie spolužiakov. Zo školy však musel aj tak napokon odísť do práce, aby mohol mame pomáhať s platením účtov. S náročnou situáciou sa však vyrovnával práve cez hip-hop a rap, ktorým sa napokon preslávil.

3. Tereza Mašková

Víťazka československej Superstar v rozhovore pre portál Denik.cz priznala, že od svojich 14 rokov bojuje s bulímiou, ktorá začala s komentármi „fanúšikov“ na jej vzhľad na sociálnych sieťach po tom, ako sa zúčastnila jednej z talentových súťaží. „Čítala som o sebe, že som tučná, hnusná, že vyzerám ako Shrek a Fiona a tak ďalej. Hrozne ma to zasiahlo. Presne to bol môj spúšťač bulímie. Čoraz viac som tejto chorobe podliehala. Kým si človek neuvedomí, že má problém, nikto mu nepomôže. Keď mi ľudia začali hovoriť, že som schudla a som kosť a koža, páčilo sa mi to a ešte som ‚pridávala‘,“ uviedla.

Bulímiou trpela tri roky v kuse a čokoľvek zjedla, okamžite išlo "von". Myslela si totiž, že je to najrýchlejší spôsob, ako schudnúť, milovala pocit hladu a verila, že keď bude chudá, bude šťastná, no nič také sa nedialo. Nakoniec jej pomohlo to, že sa s problémom zverila svojej mame, vďaka ktorej vyhľadala odbornú pomoc.