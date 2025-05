Toto sú napredávanejší slovenskí autori za rok 2024

Vydavateľský dom Ikar oslavuje 35 rokov na slovenskom knižnom trhu a zároveň ocenil na tradičnej Ikariáde najpredávanejších slovenských autorov. Plus odovzdali cenu literárnej kritiky Zlaté pero 2024.

A opäť sa tešili známe mená ako Jozef Banáš, Táňa Keleová-Vasilková, Hana Lasicová, Jana Pronská, či Anton Heretik. No boli aj prekvapenia a v závere príjemné hudobné prekvapenie.

Zlaté a Platinové knihy

Ikariádu v Štúdiu L+S uvádzal moderátor Roman Juraško a na históriu Ikaru si zaspomínala v emotívnom prejave jeho duša Gabriela Belopotocká, ktorá ako jediná z desiatich spoluzakladateľov zostala pri vydavateľstve dodnes.

Zlatú aj Platinovú knihu si odniesol Jozef Banáš za romány Zastavte Dubčeka! a Nevzdám to! Aurel Stodola, z ktorých sa spolu predalo takmer 50-tisíc kníh. „Nevzdám to! je úžasný príbeh najvýznamnejšieho slovenského vedca v našej histórii. Mal veľmi blízky priateľský vzťah s Albertom Einsteinom, ktorý sa dokonca o ňom veľmi pozitívne vyjadroval. To všetko je v mojej knihe.“

Platinovú aj Zlatú knihu získala dvojica Ivona Ďuričová a Adrián Macho, ktorí prinášajú nádherné knižky pre deti, a ceny získali za knihy Hádanky z abecedy a Písmenká z abecedy.

Dve Zlaté knihy si domov odniesla najúspešnejšia slovenská autorka Táňa Keleová-Vasilková a to za román Cena za voľnosť a príbeh Eliška, jej asi najvážnejší a najhrubší román, ktorý sa dotkne mnohých sŕdc. „Eliška je moja srdcovka, môj literárny Mount Everest, lebo je to naozaj niečo, čo išlo až z päty zo mňa a všetko, čo som životom načerpala, okúsila, ochutnala...čo ma zabolelo a čo som preplakala. To všetko je tam v pretransformovanej podobe, lebo to nie je môj život, ale Eliškin,“ dodáva Táňa.

Rovnako dve Zlaté knihy získala aj kráľovná slovenskej historickej romance Jana Pronská za príbehy Súboj s láskou a V mene jej veličenstva. „Mať dve knihy v ocenení, tak je to ako sen. Veľmi si to vážim, som až dojatá, pretože prvýkrát som na takomto oceňovaní a prvýkrát si môžem takéto ocenenie prevziať. Je to pre mňa neskutočný zážitok,“ teší sa J.Pronská.

Ocenenia pre non-fiction

Ikar tiež odovzdal 5 Zlatých kníh v kategórii populárno-náučná literatúra a to Jurajom Ferkovi a Bačovi + Zuzke Čižmárikovej za knihu Najvernejší.

Hana Lasicová ju získala za knihu Všetko o mojom otcovi.

Zlatú knihu si vyslúžila aj hokejová kniha Craig Ramsey- Šťastný chlapec, potom Sny od manželskej dvojice Anton Heretik a Andrea Heretiková Marsalová.

A tiež Liečivá sila divokých byliniek od Diany Mozolákovej, ktorá nečakala, že by mohli bylinky a liečivé recepty z nich ľudí tak zaujať.

Štvorčlenná porota tiež prečítala všetky pôvodné slovenské diela, ktoré vyšli v roku 2024 a zostavili päticu nominovaných. Potom diskutovalo, komu udeliť najvyššie ocenenie Zlaté pero, bola to dlhá diskusia, no napokon sa všetci zhodli na jednom mene.

Zlaté pero za rok 2024 udelila porota Nine Protušovej za jej knihu Šarády. „Bolo to pre mňa obrovské prekvapenie, ani som netušila, že som medzi nominovanými,“ úprimne sa tešila Nina.

Knižný trh to má dnes ťažké...

Ocenenia odovzdával okrem iných aj riaditeľ Marek Néma, ktorý zhodnotil súčasnú situáciu na knižnom trhu ako zložitú, ťažkú - konsolidačný balíček, pokles životnej úrovne, takže na knihy dávame akosi menej peňazí, ale on je optimista. „Práve v tomto ťažkom období je kniha akýmsi majákom, svetlom v tme, pretože každý človek vie siahnuť po knihe a ponúka mu oddych, určité psychické uvoľnenie aj inšpiráciu. Prináša poznanie okolitého sveta a samého seba. Pomáha ku kritickému mysleniu.“

Pocta Karolovi Duchoňovi

Na Ikariádu prišlo množstvo známych tvárí a záver patril povestnej čerešničke na torte - malý hudobný koncert Martina Gyimesiho s orchestrom Vlada Valoviča ako pocta Karolovi Duchoňovi. Zazneli slávne piesne Na srdci hraj, Šiel, šiel, S úsmevom, Čardáš dvoch sŕdc, V slovenských dolinách, Tancujem s tebou rád, či Mám ťa rád.

Pozrite si kompletný zoznam ocenených

V kategórii beletria získa Zlatú knihu autor, ktorého predaj konkrétneho titulu presiahol 10 000 kusov, v prípade Platinovej knihy je to 20 000 kusov.

V kategórii populárno-náučnej literatúry získa Zlatú knihu autor, ktorého predaj konkrétneho titulu presiahol 7 000 kusov a v prípade Platinovej knihy je to 15 000 kusov.

Zlatá kniha 2024 Jozef Banáš - Nevzdám to! Aurel Stodola

Táňa Keleová-Vasilková - Cena za voľnosť

Táňa Keleová-Vasilková – Eliška

Jana Pronská - Súboj s láskou

Jana Pronská - V mene jej veličenstva

Hana Lasicová - Všetko o mojom otcovi

Diana Mozoláková - Liečivá sila divokých byliniek

Ivona Ďuričová, Adrián Macho – Hádanky z abecedy

Anton Heretik, Andrea Heretiková Marsalová - Sny. Využitie v psychoterapii a osobnostnom raste

Peter Jánošík, Tomáš Kyselica - Craig Ramsay: Šťastný chlapec

Juraj Ferko, Juraj Bača, Zuzana Čižmáriková - Najvernejší: Geniálny rýchlokurz na prežitie so psom

Platinová kniha 2024 Jozef Banáš - Zastavte Dubčeka!

Ivona Ďuričová, Adrián Macho - Písmenká z abecedy

Zlaté pero 2024 4-členná porota zhodnotila pôvodnú slovenskú produkciu za rok 2024 a do finálovej päťky vybrala týchto piatich autorov: Čengel Solčanská Mariana: Milenec Adely Ostrolúckej Kozmon František: Hľadanie Adama Manga Dávid: Zver Protušová Nina: Šarády Sakmárová Dominika: Biele mesto Ocenenie Zlaté pero 2024 si napokon odniesla Nina Protušová za knihu Šarády.

Milan Buno, knižný publicista

