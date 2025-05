Zakrvavený muž sa dostal až k posteli, v ktorej spala kráľovná. Nezastavili ho kamery ani ochranka

Pred rokmi sa v Británii odohral incident, pri ktorom mohlo ísť o život samotnej kráľovnej. Priamo do spálne Alžbety II. sa vkradol muž posilnený mnohými pohárikmi. Pri vlámaní sa do paláca ho nezachytili kamery ani ochranka. Odhrnul závesy postele a pozeral sa do očí kráľovnej, ktorá bola oblečená len v negližé. „Čo tu robíte?“ spýtala sa ho šokovane. Čo chcel obyčajný nezamestnaný maliar od samotnej kráľovnej?

Prišiel o rodinu aj prácu

Ako píše portál The Independent, Michael Fagan sa narodil v auguste 1948 v Londýne do chudobnej rodiny, z ktorej odišiel už ako 16-ročný. Jeho otec bol podľa jeho slov majstrom v otváraní trezorov bez kľúča alebo číselnej kombinácie. Michael nechcel skončiť ako kriminálnik, a tak začal pracovať ako maliar, no nikdy sa v skutočnosti nezmieril s tým, že takto bude odteraz vyzerať jeho život. V roku 1972 sa oženil s Christine, s ktorou mal štyri deti.

Michael ale časom prišiel o prácu, začal mať problémy s drogami a jeho manželka s ním strácala trpezlivosť. Bol zúfalý a myslel si, že sa v jeho živote už nikdy nič nezlepší. To ale netušil, že 9. júla 1982 ho bude celý svet poznať ako muža, ktorému sa podarilo vlámať do Buckinghamského paláca, a to rovno dvakrát.

Chcel pomoc od kráľovnej

Ani po tých rokoch nevie vysvetliť, prečo to urobil. „Neviem, prečo som to urobil. Niečo sa mi jednoducho dostalo do hlavy,“ spomínal Michael, ktorý priznal, že za jeho rozhodnutím mohlo byť aj nekontrolovateľné užívanie drog. Odborníci ale neskôr Faganovi diagnostikovali schizofréniu, čím vysvetlili jeho slová. „Chcem vedieť, kto som, ale len kráľovná to vie a môže mi to povedať,“ cituje ho The Guardian. Michael Fagan si myslel, že keď kráľovná Alžbeta rada pomáha ľuďom, tak pomôže aj jemu. Nikto však nečakal, že skončí priamo v jej spálni.

Faganov plán započal 7. júna, keď sa do paláca vlámal prvýkrát. Preliezol cez niekoľkometrový plot, obišiel stráže a dostal sa až na strechu paláca. Vliezol dnu cez okno, ktoré viedlo do spálne jednej zo slúžok. Keď zbadala neznámeho muža, ihneď išla zavolať pomoc. Michaelovi sa podarilo z jej izby dostať do historických miestností paláca, po ktorých sa prechádzal, ako keby bol na obyčajnej návšteve. Urobil si vlastnú exkurziu palácom a doprial si aj kráľovské pohostenie.

Sadol si na trón

Našiel izbu s číslom 108, kde boli uložené dary pre bábätko, ktoré mala čoskoro porodiť princezná Diana. Votrelec sa prehrabal v papieroch a v skrinke, kde našiel fľašu vína, ktorú si otvoril a pomaly si odpíjal.