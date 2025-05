Ondrej Kandráč prezradil Braňovi Mojsejovi recept na duševnú pohodu: Je úžasné, keď sa máš kam vrátiť

Hoci Ondreja Kandráča pozná väčšina ľudí ako vždy dobre naladeného a usmiateho človeka, aj on máva dni, kedy nie je všetko ružové. Podľa neho to však patrí k životu a to, že človeku nie je vždy do smiechu, je normálna a bežná vec. V relácii Záchytka s Braňom Mojsejom denníka Nový Čas prezradil obľúbený hudobník svoj recept na duševnú pohodu ako aj to, ako a kde rád relaxuje.

Nech Kandráčovci prídu do akéhokoľvek kúta Slovenska, všetci poznajú ich piesne. Stali sa doslova fenoménom, na čom má veľkú zásluhu aj charizmatický líder kapely Ondrej Kandráč. Ten však nie je šoumenom iba na koncertnom pódiu, ale aj v bežnom živote.

Žije svoj sen

Vždy dobre naladený a s úsmevom od ucha k uchu rozosmieva svoju rodinku, manželku Eriku a tri ratolesti. Ako hovorí, život má rád a teší sa z neho. „Mnohé veci sa mi v živote podarili a splnili, mnohé sny, ktoré som mal, som o nich ani nepredikoval, že sa mi raz v živote udejú a stanú sa skutočnosťou, takže plus mínus na nejaké drobné zaváhania a veci, ktoré nevyšli, žijem svoj sen, ale čo je dôležité, mám tú radosť s kým zdieľať a to je moja rodina, kamaráti a množstvo prajných ľudí. Takže som vďačný Bohu za každý jeden deň, že som tu, a aj keď sa mi niekedy nechce, tak si lusknem prstami a idem ďalej, pretože nie je umenie spadnúť a zostať ležať, ale umenie je postaviť sa a ísť ďalej,“ hovorí, ako to má on v hlave nastavené.

Priznáva, že aj on má dni, keď nie vždy vychádza slniečko a je bezvetrie, považuje to však za úplne prirodzenú vec. „Ani v živote nie je vždy všetko tak, ako si nalinajkujeme, ale aj keď človek niekedy pochybí, v mojom prípade napríklad nemám problém prísť za mojou manželkou či deťmi a povedať, že síce nie som ideálny otec, ale som milujúci otec. Nedávno som tiež čítal, že najvzácnejšie na živote človeka je čas, ktorý venuješ svojim blízkym a ľuďom, na ktorých ti záleží,“ dodal Ondrej Kandráč s tým, že sa tiež riadi vetou kamaráta, aby sa nepozeral za seba, ale do budúcnosti na veci, ktoré sú pred ním, a prijímal ich s pokorou a bral ten život tak, ako ide.

Miesto, kde môže byť sám sebou