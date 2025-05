Neviem, koľko nám to vydrží, ale poďme do toho na plné pecky. Alexander a Henrieta nemali bočné úmysly

Bol o deväť rokov mladší, ona bola slobodnou mamou a takmer všetci okolo ich vzťahu veštili krátku trvácnosť. „Jeden Alexandrov kolega napríklad poznamenal, že náš vzťah bude len jedna veľká premiéra, dve generálky a koniec,“ hovorila kedysi pre SME Henrieta Mičkovicová, ktorá so svojím partnerom Alexandrom Bártom dokázala, ako veľmi sa všetci mýlili. Herecká dvojica je spolu už vyše 20 rokov a v podcaste To nerieš, moja... Henrieta teraz vysvetlila, ako je možné, že im to stále funguje ako na začiatku.

Bočné úmysly

Intuitívne vraj od začiatku vedela, že toto bude muž jej života a povedala mu to priamo. „Počuj, vôbec neviem, koľko to bude trvať, ale bola by som rada, ak by sme nemali zadné dvierka. Buď do toho bazéna skočíme, vydrží nám to týždeň, mesiace, tri roky, ja neviem, ale chcem to spraviť poriadne. Poďme do toho na plné pecky, alebo to nerobme vôbec,“ zariskovala ultimátom a oplatilo sa.

Sú spolu viac ako 20 rokov, počas ktorých nemala nikdy bočné úmysly. „Nemám pocit potreby dodávať si sebavedomie bočnými vzťahmi alebo flirtami,“ povedala v podcaste To nerieš, moja... Henrieta a priznala, že úplne nerozumie dnešnej dobe otvorených vzťahov, keď partneri neostávajú verní a na každom kroku hľadajú ďalšieho človeka, ktorý by naplnil ich potreby. Dodala však, že nájsť si partnera dnes asi nie je úplne jednoduché a dobre vie, že v tom veľkú úlohu zohráva aj trocha šťastia.

Herečke sa mnohí známi čudujú, že aj po dvoch dekádach vzťahu sa teší napríklad na dovolenky, kde bude s partnerom aj tri týždne sama. „Je vzácne mať v živote človeka, s ktorým môžeš mlčať, nič si nemusíte vysvetľovať a všetko je vyladené,“ vysvetľuje Henrieta Mičkovicová, ktorá v rozhovore s Katkou Brychtovou a Zuzanou Vačkovou prezradila tajomstvo spokojného vzťahu.