Zožerú vám ho kravy, smejú sa im. Mladý pár z nášho regiónu si buduje svoj vysnívaný lacný domček

Od pätnástich rokov vedela, že chce žiť v slamenom dome a keďže sa jej manžel v podobných príbytkoch vždy cítil výnimočne dobre, spolu sa rozhodli, že si jeden taký domček vlastnoručne postavia. Honza a Vendula Tomšů na svojom sne pred štyrmi rokmi začali pracovať a dnes sa im pred očami črtá takmer hotový nový domov. So stavbou im pomáhajú priatelia, veľa sa spolu smejú a občas sa cítia, akoby stavali obrovské lego.

Hrubú stavbu mali za 9 dní hotovú

Pozemok vo Vlčkovej neďaleko Zlína dostali manželia od rodičov. Najskôr si na ňom postavili takzvaný tiny house, vďaka ktorému sa mohli z Prahy odsťahovať späť na Moravu, prestali platiť vysoký nájom v hlavnom meste a začali s plánovaním. „ Nakoniec ale prišiel koronavírus a my sme sa sústredili viac na malého synčeka a na prácu, ktorú obaja milujeme. Navyše sme museli riešiť povolenie na úradoch, ktoré sa preťahovalo, takže dom išiel prirodzene trochu bokom, “ vysvetlili manželia v rozhovore pre magazín Aktuálně.cz.

Do stavby sa napokon pustili začiatkom apríla 2024. Spolupracovali s Viktorom Karlíkom, ktorý za viac ako 16 rokov postavil už približne 60 prírodných domov a na stavbe sa dodnes podieľa cez 30 ich priateľov a známych. Na jar vybudovali základy a v júli sa im len za deväť dní podarilo postaviť hrubú stavbu.

Zožerú vám ho kravy

„Vtedy sa ukázalo, aká veľká výhoda je, že sme vďaka rodičom zakorenení v miestnej komunite. Viete, kde zoženiete spoľahlivých murárov aj kto má v dedine Tatru,“ zamyslel sa Honza, ktorý bol pred začiatkom výstavby z celého procesu v strese, no ten z neho opadol vo chvíli, keď zistil, koľko ochotných ľudí im so stavaním nového domu prišlo pomôcť.

