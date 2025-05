Aby našla svoje šťastie, musela urobiť ťažké rozhodnutia. Karin Haydu prezradila, čo sa veľmi dlho učila

V živote sa pravdepodobne každý z nás stretne s ľuďmi, o ktorých vieme, že nám škodia, ale napriek tomu ich nechceme nechať odísť. Svoje o tom vie aj herečka a moderátorka Karin Haydu, ktorá sa musela dlho učiť, ako toxických ľudí zo svojho života vyhodiť. V rozhovore pre Šarm teraz porozprávala o svojej skúsenosti.

Nemala to ľahké

Karin Haydu, ktorá sa už v detstve chcela stať herečkou, si televízni diváci obľúbili napríklad v seriáloch Ordinácia v ružovej záhrade či Panelák. No zatiaľ čo sa jej po pracovnej stránke darilo, v súkromí to vždy jednoduché nemala.

Najprv sa musela zmieriť s tragickým odchodom svojho brata Juraja a počas štúdia na vysokej škole sa potom potýkala s dilemou, či si má nechať bábätko, ktoré jej rástlo pod srdcom. Navyše, jej bývalý partner Martin sa ocitol za mrežami a polícia nakoniec obvinila aj samotnú herečku. Spravodlivosti sa dočkala až po rokoch.

Bolo to nutné

Náročné životné chvíle sa však vždy ľahšie znášajú vtedy, keď má človek podporu u svojich blízkych, rodiny či priateľov. A dokáže v nich nájsť aj svoju motiváciu. „Každého z nás motivuje a kreuje okolie a prostredie, v ktorom sa nachádzame. Najprv je to tá naša bunka, rodina, tí najbližší a teda rodičia, a potom sú to priatelia, ktorých si verím, že vyberáme správne, lebo aj nesprávne rozhodnutia sú, a to potom ovplyvňuje náš ďalší život,“ myslí si moderátorka.

Aj ona sa však v živote stretla s ľuďmi, ktorí boli toxickí a neprospievali jej, naopak škodili. Ako sa od takýchto ľudí odpútať, sa však podľa vlastných slov musela dlho učiť. „Nechcela som zo života pustiť ľudí, o ktorých aj keď som vedela, že mi škodia, ale naša história mi bola vzácnejšia ako to, že by som sa ich vzdala. Ale urobila som takéto rozhodnutia už niekoľkokrát a hoci mi pár z tých ľudí aj dnes stále chýba, ale viem, že to bolo to najlepšie rozhodnutie - bolo to nutné,“ dodala Karin Haydu.