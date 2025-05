Raz mesačne ho stačí umyť mydlovou vodou. Toto miesto v kuchyni zanedbávame a mnohé tým riskujeme

Príde víkend, počas ktorého treba stihnúť upratať čo najviac a tak sa vrhnete na podlahy, vyčistíte každý roh kuchyne a keď sa chystáte prachovkou utrieť vrch skriniek, ktoré ostali pár mesiacov nedotknuté, periférne zbadáte digestor. Ani si nepamätáte, či ste ho vôbec niekedy čistili, vyzerá to komplikovane a tak vám napadne, že umývanie nenápadného spotrebiča aj tentokrát odložíte. Problémom však je, že si tým môžete spôsobiť zbytočné ťažkosti.

Riskujete vznik požiaru

Hlavnou úlohou digestora je odstraňovať paru, vlhkosť, pachy a tukové častice, ktoré sa vzduchom šíria počas varenia. Dym a mastnotu nasáva, následne ich filtruje, pričom mnohé z častíc ostávajú zachytené vo vnútri. Aj preto je dôležité ho nezanedbávať.

Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

„Pri varení sa voda z potravín okamžite odparuje a keď je tam prítomný aj olej, malé čiastočky vody ho nesú so sebou. Tieto olejové častice sa rozptýlia po kuchyni, digestor ich nasaje a vo vnútri ostane hrubý olejový film, ktorý časom filter upchá,“ vysvetlil pre Huffpost potravinársky vedec Bryan Quoc Le, podľa ktorého sa môžu vrstvy mastnoty v blízkosti plameňa na sporáku veľmi ľahko vznietiť.

Postačí mydlová voda a odmasťovač

Upchatý filter navyše vôbec neplní svoj účel a ak ho nečistíte, netreba digestor ani zapínať. Z mastného filmu nad varnou doskou môžu do jedla padať kvapky zatuchnutého a špinavého oleja a aby toho nebolo málo, častice zachytené vo filtri môžu prilákať aj škodcov. Ak ste doteraz umývanie tohto spotrebiča zanedbávali, možno bude ťažké odstrániť z neho všetky nahromadené vrstvy, no o to jednoduchšie to pôjde nabudúce.