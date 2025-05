Mohli ísť ďalej, no vrátili sa. Hrdinovia zachránili posádku auta, ktoré pred nimi záhadne zmizlo z cesty

Stačila sekunda, jeden chybný pohyb na mokrej vozovke – a auto s dvoma mladými ľuďmi sa zrútilo zo svahu. V tme a nečase skončili v rozvodnenej rieke. Kričali, dúfali. A keď už to vyzeralo, že na pomoc budú čakať márne, objavili sa pri nich dvaja muži, ktorých pohotová reakcia rozhodla o ich osude.

Auto pred ním náhle zmizlo

Bola tma, do čelného skla udieral dážď miešajúci sa so snehom a viditeľnosť sa každým kilometrom ešte viac zhoršovala. Hoci Jiří Magdoň touto trasou jazdí denne, išiel opatrne. Možno aj preto si všimol niečo, čo iní prehliadli. Auto, ktoré šlo pred ním, sa zrazu záhadne stratilo. „Nedalo mi to a vrátil som sa, zastavil a hľadal ho,“ spomína pre Blesk na svoju reakciu, ktorou v marci prispel k záchrane života.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/tydenikpolicie/posts/pfbid0L4ssXVn3v5xyoxgXv1rXLvDqtYrJXcVCX8ZChFq3mDx3s3jTpXLxwJ6ZrZJNDhNsl

Ako sa neskôr ukázalo, 18-ročný vodič s 19-ročným dievčaťom dostal na klzkej ceste šmyk a vozidlo sa zrútilo zo svahu priamo do rieky Ondřejnice v českých Hukvaldoch. V takých podmienkach by si to všimol len málokto.

Nezostal sám

Ako informuje česká polícia, Jiří nezostal sám. Na jeho signál zastavil aj druhý muž – Břetislav. „Jazdím tadiaľ denne, z toho svahu sa dolu dostať nedalo. Obišli sme to poľnou cestou, ktorú poznám,“ dodal Břetislav. Až keď sa dostali na miesto, uvideli skutočný rozsah nehody.

Mladík sa škriabal von a kričal smerom k zakliesnenej spolujazdkyni. Tá zostala uväznená na mieste spolujazdca, zranená a dezorientovaná. Břetislav neváhal. „Videl som ju, držala sa za rameno. Opatrne som ju vytiahol a tlačil cez vodu na breh. Bola v šoku, ale mohla chodiť,“ opisuje s tým, že dievča malo obrovské šťastie. Keby sa auto prevrátilo, mohla sa vážne zraniť na hlave alebo sa utopiť.

Ako hrdinovia sa necítia