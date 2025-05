Nechaj večer otvorené dvere, žiadal horár. Lazníčka Terka z Nevery po slovensky vyzerá výborne aj dnes

Nikdy by jej nenapadlo, že ju aj po rokoch budú ľudia poznať ako Terku z kultovej komédie.

Súčasťou oltára v kostole jej rodného mesta je veľká socha Panny Márie s dvomi anjelmi. Beáta Drotárová si už ako malá predstavovala, že je jedným z nich a keď dostala svoju prvú veľkú úlohu v košickom divadle, hneď vedela, kam povedú jej kroky.

Krv a mlieko

„Keď som dostala scenár, okamžite som utekala do rodnej Gelnice, do kostola, aby som toho ducha, ktorý z nej sála, preniesla do postavy,“ vyrozprávala denníku SME herečka, ktorá sa preslávila najmä svojou postavou lazníčky Terky v kultovej komédii Nevera po slovensky.

Príbeh partie slovenských dedinských mužov netrpezlivo očakávajúcich príchod sezónnych brigádničiek sa vryl do pamäte mnohých Slovákov. Dnes už známa herečka bola v čase jeho natáčania tesne po pôrode, jej postava mala byť krv a mlieko a práve tým podľa nej možno zaujala.

Nehrali ste tam?

„Budem ti písať, že čistíš potok. Aký potok? No, vymyslíme ho! Budeš chodiť so mnou po hore... Nechaj večer otvorené dvere!" dvoril mladej lazníčke v Nevere po slovensky miestny horár. Beáte Drotárovej sa dodnes stáva, že sa jej ľudia spytujú, či náhodou v tomto filme nehrala.