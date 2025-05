Myslel som si, že som Ježiš. Z bývalého narkomana Petra je úspešný podnikateľ, ktorý zarába milióny

Dvanásť rokov bol závislý od drog, dva roky žil na ulici, takmer päť rokov strávil vo väzení a dlhé obdobie si reálne myslel, že je Ježiš. „Počas života som nazrel do zákutí, ktoré by som nikomu neprial,“ vraví Petr Firman, ktorý je dnes úspešným podnikateľom, vzorným manželom a otcom, ktorého príbeh by pokojne vystačil aj na celovečerný film.

Našiel novú lásku

Vyrastal v rodine, kde neboli peniaze nazvyš. Otec ich opustil, keď mal Petr len dva roky a jeho mama sa všemožne snažila, aby synovi nič nechýbalo a rozmaznávala ho, ako len vedela. Petr chcel ale stále viac a viac a vysníval si bohatstvo ako z filmu. Ako ale priznal v podcaste (ne!)ZÁVISLÁ, do budovania svojho sna sa pustil z úplne zlej strany. Začal kradnúť autá a dostal sa do partie, ktorá mala bohaté skúsenosti s drogami.

„Mal som 18 rokov, keď som s kamarátmi začal kradnúť auta, tým to všetko začalo Držal som sa partie a pomerne skoro, približne po pol roku, nás chytili,“ spomínal Petr, ktorého pre krádeže áut päť rokov vyšetrovali na slobode. „Boli to divoké 90. roky. Do väzenia som sa dostal až potom, čo som prešiel civilkou, oženil sa a založil rodinu. Celé to bolo postavené na hlavu. Mali nás zavrieť všetkých hneď, veľa ľuďom by to ušetrilo trápenie. Takže namiesto toho, aby som bol vo väzbe, našiel som svoju novú lásku – pervitín,“ vravel v rozhovore pre magazín Flowee Petr, ktorý išiel do väzenia, keď mala jeho dcérka iba rok. Ďalšie tri a pol roka odlúčenia sa do ich vzťahu premietajú dodnes ako tieň, pred ktorým sa nedá utiecť.

Ježiš odriekajúci Bibliu

Prvé väzenie ale Petra nenapravilo. Hneď, keď vyšiel von, si išiel „šľahnúť“ a užiť si poriadnu párty. Do závislosti od pervitínu spadol znova a tentokrát naplno – už nešnupal, ale drogu si rovno pichal do žily. „Kradol som po obchodoch. Občas som vykradol nejaké auto, aby som mal čo jesť,“ spomínal na časy, keď sa ocitol na ulici a zažíval toxické psychózy, pri ktorých si myslel, že je Ježiš a dookola odriekaval pasáže z Biblie, aj keď ju nikdy nečítal.