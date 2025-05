Miluje sladkosti a občas vynechá cvičenie. Tajomstvo krásy Andrey Pálffy Belányiovej sa ukrýva v rutine

Známa moderátorka nedá dopustiť na zdravú stravu, no dezertom nikdy neodolá.

Stará sa o telo aj o dušu, keď sa pozrie do zrkadla, je spokojná s tým, čo vidí a aj napriek pracovnej vyťaženosti a aktívnemu osobnému životu si dokáže nájsť chvíľku pre seba. Moderátorka Andrea Pálffy-Belányiová nedávno prezradila, že za svoj mladistvý vzhľad jednoznačne vďačí aj poctivej rutine a podelila sa o detaily, ktoré tvoria súčasť jej každodenného života.

Život nie je o stopercentnosti

„Momentálne mám obdobie, keď cvičím viac, ono sa to u mňa strieda. Takže v ideálnom týždni mám dvakrát pilates a dvakrát fitko. Samozrejme, občas musím niečo kvôli práci alebo iným povinnostiam vynechať, ale život nie je o sto percentách,“ povedala v rozhovore pre Nový Čas známa redaktorka, ktorá popri starostlivosti o svoje telo nezabúda ani vlasy.

Tie dostávajú pred vysielaním skutočne zabrať a preto ich občas zverí do rúk kaderníčky, ktorá sa o ich kvalitu stará nanášaním rôznych zábalov a občas vlasy aj zafarbí, no to zväčša moderátorka robí sama. Vo vlastnej réžií si ošetruje aj pleť, doma má množstvo kozmetických prípravkov, ktoré priebežne kombinuje a nezabúda ani na masáž tváre.

Estetickým zákrokom sa nebráni

„Dôkladné odlíčenie pleti penovým prípravkom, následne dočistím tonikom alebo emulziou. Robím to večer aj ráno, aby som séra a krémy nanášala na úplne čistú pleť. Nasleduje viackrokové nanášanie rôznych sér a krémov. Vždy si pri tom pokožku premasírujem a urobím zopár cvikov, keďže už druhý rok sa venujem tvárovej gymnastike,“ vysvetlila.

Z jedál siaha najmä po...