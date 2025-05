Najúčinnejší repelent na kliešte obsahuje kľúčovú látku. Odborník prezradil, ako sa im efektívne vyhnúť

Jar je v plnom prúde a väčšina z nás už má za sebou množstvo prechádzok rozkvitnutou prírodou. Spolu s radosťou a novými začiatkami, ktorými je toto obdobie charakteristické, však netreba zabúdať ani na nástrahy v podobe kliešťov. Ako sa pred nimi čo najúčinnejšie chrániť a na čo by sme si pri pobyte vonku mali dávať najväčší pozor?

Správny výber repelentu

Kliešte sa často zachytávajú na oblečení, pokožke a najmä na obuvi, ktorá býva ich prvým kontaktným bodom s človekom a keďže pred dospelosťou prechádzajú viacerými vývojovými štádiami a môžu byť veľmi malé, ich prítomnosť vôbec nemusíme zaregistrovať. „Ak teda viete, že ich nezbadáte, zamerajte sa na to, kadiaľ sa do vášho tela dostanú,“ radí pre The Washington Post entomológ Thomas Mather, ktorý sa na kliešte špecializuje už 42 rokov.

Ilustračné foto. Foto: Freepik/cookie_studio

Od apríla do septembra si raz mesačne strieka topánky prípravkom obsahujúcim pol percenta permetrínu, ktorý sa používa na hubenie hmyzu, parazitov a preukázateľne znižuje riziko uhryznutia kliešťom. Obuv v exteriéri dôkladne nastrieka sprejom vonku, až kým nie je pokrytý celý povrch topánky a rovnaký postup odporúča aj ostatným.

Oblečenie perte zvlášť

„Ošetrujem tak všetky svoje topánky, ktoré nosím v prostredí, kde by sa mohli vyskytovať kliešte. Kožené, gumené aj plátenné. Prostriedok mi ich nikdy nezničil,“ tvrdí špecialista a repelentom s permetrínom odporúča nastriekať aj oblečenie, ruksaky alebo iné vybavenie. Priamo na pokožku sa však aplikovať nemá.

Ilustračné foto. Foto: Freepik/erik-karits-2093459

Predmety nastriekajte vonku, nechajte ich tam aj vyschnúť a kým sú ešte mokré, uchovávajte ich mimo dosahu detí a domácich zvierat. Prírodné alternatívy akými sú napríklad olejčeky z cédra, levandule alebo z klinčekov, expert veľmi neodporúča. Tie podľa neho kliešte dostatočne dlho a účinne neodpudzujú.