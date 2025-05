Chcete znieť múdro a sebavedomo? Toto je sedem vecí, ktoré pri rozhovoroch robia chytrí ľudia

Všetci chceme, aby nás ostatní brali vážne, no v snahe získať si sympatie iných ľudí často siahame po slovnej zásobe, ktorej vlastne ani nerozumieme. Používanie slov, ktoré síce znejú vznešene, no v skutočnosti v danom kontexte vôbec nedávajú význam, navyše k zlepšeniu imidžu vôbec neprispieva. Zapísať sa do pamätí ostatných spoludiskutujúcich sa však dá aj iným spôsobom.

Komunikační experti Kathy a Ross Petrasovci preto pre lifestylový portál CNBC Make It spísali zoznam siedmich vecí, vďaka ktorým si pri rozhovoroch so svojim šéfom, zamestnancami či priateľmi neurobíte hanbu, budete autentickí a zároveň začnete pôsobiť sebavedomo a rozhľadene.

7. Slová vyberajte uvážene

Zdanlivo inteligentný slovník podľa výsledkov mnohých štúdií ľudí odrádza. Dôležité je znieť prirodzene, nie strojene a hoci je lákavé vyraziť ostatným dych neuveriteľne dlhým cudzím pojmom, oveľa efektnejšie je držať sa jednoduchosti. Namiesto komplikovaných pojmov sa oplatí používať také, ktorým všetci rozumejú a špecifické slová, pri ktorých je to možné, v konverzácii radšej nahraďte tými obyčajnými.

6. Nesnažte sa byť niekým, kým nie ste

Pridávanie nových slov alebo fráz do slovnej zásoby len preto, aby ste zneli inteligentnejšie, je zlý nápad. Ak to nejde prirodzene, pôsobí to umelo a vôbec nie autenticky. Uistite sa, že slovíčku, ktoré chcete použiť, dobre rozumiete a viete, čo znamená. Často sa totiž stáva, že iná forma toho istého slová má úplne odlišný význam, čo mnohým ujde.

5. Používajte aktívny rod

Zložité vetné štruktúry s pasívnym rodom vášmu prejavu nedodajú šmrnc, práve naopak. Lepšie je voliť aktívny rod a namiesto toho, aby ste ostatným vysvetľovali, že na oslavu, na ktorú sa chystáte, ste boli pozvaní vašim priateľom, povedzte že vás priateľ pozval na oslavu.