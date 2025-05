Keď po 10 chlapcoch prišlo dievčatko, zaprisahala sa, že končí. Mamička 14 detí by dnes nič nemenila

Roky zažívali radosti i chaos spojený s výchovou desiatich chlapcov, až kým neprišla vytúžená chvíľa – narodila sa im prvá dcérka Cameron. A keď Alexis Brettová v tom čase vyhlásila, že už s rozširovaním rodiny určite končia, myslela to vážne. Ale život si napísal svoj vlastný scenár.

Myslela si, že to bude ďalší chlapec

„Už s tým určite končíme. Nebude žiadne ďalšie dieťa. Hovorila som to minule, ale teraz už to myslím absolútne vážne,“ citoval Alexis portál Maminka ešte po narodení Cameron. Ako dodala, aj toto tehotenstvo už bolo pre ňu veľkým prekvapením a istý čas o ňom ani nevedela.

Vianoce totiž do ich domácnosti priniesli nečakané žalúdočné problémy, no keď sa zvyšok rodiny zotavil a Alexis sa stále necítila dobre, tušila, že sa niečo deje. „Urobila som si tehotenský test. A bolo jasno. Prekvapenie sa nekonalo," povedala s tým, že automaticky čakala chlapca. Veď čo iné by ešte mohlo prísť?

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=122201136590106934&set=a.122108967152106934

„Keď mi lekár oznámil, že budeme mať dievčatko, neverila som tomu. Automaticky som očakávala, že to bude chlapec. Bola som taká šťastná,“ zaspomínala si Alexis pre DailyMail. Vtedy ešte netušila, že vytúženým dievčatkom sa to nekončí a ich rodina napokon porastie ešte o tri malé dušičky - chlapček Orran a dcérky Scarlet a Eabha.

Vojenský režim a obrovské výdavky