Anička chce schudnúť 60 kíl zdravo a navždy. Vďaka piatim zmenám sa blíži ku svojmu cieľu

„Dievča, čo schudne 60 kíl. Zdravo a nafurt.“ To si pred rokom zaumienila 30-ročná Anna Marie Mimochodková, ktorá na sociálnych sieťach dokumentuje svoju neskutočnú premenu. Doteraz sa jej podarilo schudnúť 44 kíl a na Instagrame, kde ju sleduje vyše 50-tisíc ľudí, ukazuje, že zmeniť životný štýl sa dá bez drastických diét, bez strachu z niektorých potravín a hlavne udržateľne a s láskou k vlastnému telu.

Vedela, kde je chyba

„Začnite dnes. Je jedno, či je piatok, desiateho a nie prvého, že nie je pondelok alebo Nový rok,“ radí Anička, ktorá priznala, že motivácia je pri chudnutí úplným základom. Chudnutie podľa nej nie je o tom, že si človek odoprie všetko, čo má rád.

„Treba si uvedomiť, že stačí zmeniť malé veci a môže to stačiť. Že pokiaľ chcem schudnúť navždy, musím urobiť zmeny, ktoré budem vedieť žiť celý život. Že si môžem dopriať a dať si svoje obľúbené jedlo, aj keď nebudem v deficite. Treba si uvedomiť, že diéty sú hlúposť, zakázané potraviny nie sú a treba to všetko brať s rozumom,“ napísala na sociálne siete Anna Marie a prezradila, že pre ňu je najväčšou motiváciou to, aby bolo zdravá. „Moji 30-roční kamaráti začali mať rôzne choroby a mne došlo, aké veľké mám šťastie, že ani pri morbídnej obezite mi nič nie je a že pokiaľ to tak chcem mať ďalej, musím niečo zmeniť,“ vysvetlila.

Sama priznala, že zvykla piť veľa piva a vína, často si objednávala jedlo z reštaurácie a jedla žalostne málo bielkovín. „Vedela som, kde je chyba a o to ľahšie bolo ju napraviť,“ prezradila tridsiatnička, podľa ktorej by nižšia váha pri zmene životného štýlu nemala byť jediným cieľom.

5 základných zmien

„Dôležité je cítiť sa dobe, robiť sama od seba zdravšie voľby, zamilovať si pohyb, rada cvičiť, vybehnúť schody, mať žiarivú pleť, cítiť sa dobre, nosiť menšie oblečenie a raz mať tých mínus 60 kíl, 55 alebo 70, to už je vlastne jedno. Cítiť sa dobre a cítiť sa čím ďalej, tým lepšie – to je môj cieľ,“ uviedla Anička, ktorá sa na sociálnych sieťach podelila o päť základných zmien, ktoré urobila postupne a vďaka ktorým sa jej podarilo za vyše roka zhodiť 44 kíl.