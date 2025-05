Jednoduché, zdravé a lahodné. Kuracie medailóniky podľa Zuzany Vačkovej máte hotové za 10 minút

Počas pandémie stratila kontakt so svojim publikom a tak sa rozhodla, že sa mu začne prihovárať aj inou cestou. Herečka Zuzana Vačková si odvtedy na sociálnych sieťach vybudovala komunitu, ktorá sa teší z každého nového videa a občas sa spolu s fanúšikmi zapája aj do výziev, ktoré jej pomáhajú zostať fit.

Chce byť zdravá a šťastná

„Príde letný večer, grilujeme v záhrade, dám si pohár dobrého vína, aj keď viem, že keď chcem byť štíhla, nemala by som, no ja chcem byť aj šťastná. No a keď viem, že som chvíľu povolila a dopriala si možno až nad rámec, opäť sa zmobilizujem a disciplinovane dodržiavam všetko na tisíc percent,“ vysvetlila v rozhovore pre Varechu známa herečka, ktorá sa aj počas tohtoročnej jari rozhodla vylepšiť svoj jedálniček.

Fanúšikom svoju cestu pravidelne dokumentuje, povzbudzuje ich, aby sa stravovali zdravo a publikum inšpiruje aj vlastnými receptami. Vôbec jej pritom nejde o to, aby mala postavu modelky. Ostatným chce len ukázať, aká je zdravá strava pre ľudský organizmus dôležitá a že je veľmi jednoduché si na ňu zvyknúť.

„Chcela som ukázať, ako sa stravovať zdravo, prejsť na zeleninové jedlá, ako nahradiť potraviny, ktoré organizmu neprospievajú, a aké, naopak, zaradiť, aby sme aj schudli,“ vysvetlila Zuzana, ktorá si v tomto období často pripravuje aj kuracie medailóniky s pečenou zeleninou a tradičným uhorkovým šalátom, ktoré zvláda pripraviť do desiatich minút.

Kuracie medailóniky podľa Zuzany Vačkovej: