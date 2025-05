Silné stroje a ešte silnejšie srdcia. Traja motorkári z Mosta prekvapili mamičku Margarétu milým gestom

Aj drsní chlapi majú dobré srdce. Skvelým príkladom je aj partia motorkárov z Mosta pri Bratislave, ktorá sa nevybrala na cesty len tak sa predvádzať. V jeden májový deň totiž ukázali, že ich sila nie je len o koňoch pod kapotou, ale aj o tichej ohľaduplnosti k tým najmenším. Svojim gestom nedojali len mamičku s kočíkom, ale aj tisícky ľudí na sociálnych sieťach.

„Sedeli sme v Pruku, v kočíku nám spalo bábätko a všimla som si, že sa od stola postavili traja motorkári,“ napísala Margaréta v miestnej facebookovej skupine. V obave, že ich hlasné motory dieťa prebudia, sa ich rozhodla slušne osloviť. Reakcia, ktorú dostala, však prekonala všetky jej očakávania.

Láskavosť a empatia

„Ani som nestihla dopovedať a jeden z nich mi povedal: ‚Jasné, podídeme ďalej,’“ opisuje. O chvíľu už videla, ako trojica mužov potichu tlačí svoje motorky smerom k obchodu. „Ešte nám stihli zakývať. Na ich štart sa bábätko ani nezobudilo,“ pokračuje s dodatkom, že si uvedomuje, že mohli reagovať úplne inak.

Foto: Facebook, skupina Most pri Bratislave

„Mohli ma poslať kade ľahšie, mohlo sa im priškripnúť ego, že ‚ženská im nebude rozkazovať’,“ zamýšľa sa Margaréta. „Ale oni to nepotrebovali. Rozhodli sa empaticky a láskavo,“ dodala. Mamičku tento zážitok natoľko dojal, že sa oň večer podelila aj so svojím osemročným synom. Rozprávali sa spolu o mužnosti či sile. „O tom, ako ju možno používať na ohrozenie, strach, vystatovanie... alebo byť si jej vedomý a používať ju láskavo a múdro – na ochranu, rast, podporu,“ napísala. A jeho odpoveď? Dojalo ho to.

Príbehov sa objavilo viac

A ako sa ukázalo v miestnej facebookovej skupine, nebol jediný. Príspevok zaplavili pozitívne komentáre, ale aj ďalšie dojímavé príbehy – mnohé od ľudí, ktorí podobné prejavy ohľaduplnosti zažili na vlastnej koži.